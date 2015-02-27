Эксперты подчеркивают важность повышения качества украинского контента и создания единой информационной политики

Киев. 27 февраля. УНИАН. Эксперты подчеркивают необходимость скорейшего повышения качества украинского информационного аудио-, видеоконтента, что является важной составляющей в организации противодействия информационной войне, которую ведут РФ и пророссийские силы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал эксперт Центра военно-политических исследований Вячеслав Гусаров.

«Я говорил, и буду говорить, что главная проблема противовеса украинских и российских СМИ – это контент. Благодаря высококачественному контенту российских СМИ, я говорю об аудиовизуальном контенте, об этом сегменте, они выходят на передовую позицию. В Украине, к сожалению, к этому нужно еще идти», - сказал он.

По его словам, аудитория на оккупированной и подконтрольной боевикам территории, при условии, если есть возможность выбора, какой информации доверять, то выбирает не украинскую именно из-за качества контента, потому что он не улучшается.

«Мы находимся в ситуации, когда, например, заходим в магазин, и нам предлагают два продукта – один никудышный, а второй очень шикарный, и говорят, что никудышный – это наш, потому берите его. А вы говорите: нет, благодарю. Примерно так же в информационном пространстве», - прокомментировал эксперт.

При этом другой эксперт Центра военно-политических исследований Виталий Усенко отметил, что Россия десятилетиями готовилась к информационной войне, к распространению необходимой именно для нее информации, и был использован «лучший опыт» разных стран. Поэтому Украине сейчас нужно приложить много усилий, причем безотлагательно, чтобы противостоять информационному потоку, который идет со стороны восточных границ.

Гусаров прогнозирует, что уже в ближайшее время Россия попытается активизировать информационную работу в Украине. Он не исключил, что российская пропагандистская машина «попробует очень сильно проникнуть в наше украинское лобби».

«Состоится расширение российского сектора в нашем информационном пространстве. По принципу Литвы, когда через российские представительства скупалось время на радио, телевидении, печатных СМИ, и там публиковали и передавали тот информационный контент, который был нужен. Возможно, это состоится и здесь, во всяком случае, есть предпосылки», - считает эксперт.

Гусаров прогнозирует и активизацию деятельности пророссийских общественных организаций и представительств в Украине.

«Мы знаем, что в течение 2012-2013 в Украине было создано около 100 организаций общественных пророссийского характера, и приблизительно столько же СМИ. За это время они, возможно, стали пассивными, но сейчас есть предпосылки, что произойдет активизация их работы», - отметил эксперт.

Руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук обратил внимание, что исследование ситуации на освобожденных от террористов территориях показало, что 10-20% жителей пророссийски настроены, где-то столько же поддерживают Украину, а остальные – те, кто хочет просто стабильности, и выбирает, кто сможет им это обеспечить. Именно с этой частью важно сейчас работать информационно, отметил Тымчук.

Он отметил необходимость увеличения, в частности, и тиражей печатных проукраинских изданий, которые распространяются на востоке Украины.

По словам Тымчука, большая ответственность в организации противодействия российской пропаганде остается за властью, которая должна приложить достаточно большие усилия для создания единой информационной политики.

Как отметил главный редактор информационно-аналитического интернет-ресурса «Информационное сопротивление» Юрий Карин, в отличие от российских СМИ, в украинских нет объединяющей кампании относительно освещения событий. Теперь, отметил он, все держится на «совести» каждого отдельно взятого украинского журналиста. Он считает, что сейчас работники СМИ должны внимательно готовить материалы, чтобы не посеять лишнюю панику и ненужные настроения, и пытаться прилагать максимум усилия, чтобы разъяснять людям, что на самом деле происходит.