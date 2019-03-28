Главными нарушениями в предвыборных кампаниях кандидатов являются теневое финансирование, незаконная агитация и подкуп избирателей - КИУ (видео)

В Комитете избирателей Украины призывают кандидатов на пост главы государства не распространять результаты ложных социологических опросов.

Киев. 28 марта. УНИАН. В Комитете избирателей Украины заявляют, что главными нарушениями во время текущей предвыборной президентской кампании являются теневое финансирование, незаконная агитация и подкуп избирателей.

Об этом заявили участники пресс-конференции в УНИАН на тему: "Выборы-2019: Риски и вызовы: защита прав избирателей, защита бюллетеней, избирательных ящиков и протоколов".

"Сейчас мы видим три ключевые проблемы выборов. Проблема первая - теневое финансирование, проблема вторая - это незаконная агитация, и проблема третья - это технология подкупа избирателей", - заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Гендиректор КИУ отметил, что есть основания говорить, что, несмотря на предоставленную Центральной избирательной комиссией возможность легально оплачивать средства за работу на выборах, существует "несколько направлений, которые находятся сегодня в тени". По его словам, теневое финансирование касается работы агитаторов, наблюдателей, членов комиссий и работников избирательных штабов, прежде всего, нижних звеньев этих штабов.

"По оценке КИУ, значительный процент теневого финансирования может иметь место при размещении рекламы кандидатов", - сказал Кошель.

Он привел пример анализа промежуточного финансового отчета кандидата Александра Соловьева, который сообщил об общих расходах в сумме 2 млн 329 тыс. грн, указав, что на рекламу было потрачено лишь 14 тыс. грн, хотя количество бордов с его агитацией весьма значительно. "Совершенно очевидно, что суммы средств, которые были потрачены только на "бордовую" кампанию - значительно превышают те суммы, которые кандидат указывает в своем промежуточном финансовом отчете", - сказал Кошель.

Гендиректор КИУ отметил, что, по оценке экспертов, полноценная кампания в случае размещения, например, 3 тыс. бордов, будет стоить ориентировочно 18 млн грн из расчета 6 тыс. грн на борд.

Также Кошель сказал, что теневое финансирование избирательных кампаний является проблемой каждой избирательной кампании в течение последних двух десятилетий.

Он обратил внимание, что условия найма на работу во время избирательной кампании необходимо легализовать на законодательном уровне. КИУ проанализировал информацию о трудоустройстве на сайтах по поиску работ. В частности, на одном из сайтов было выявлено более 20 сообщений о наборе работников на работы, связанные с выборами. Например, были предложения по поиску наблюдателей с определенной оплатой в 800 грн, но при этом "вводятся классические коммерческие схемы, - если вас более 10 человек, то дополнительно 100 гривен за каждого человека".

"Очень важно после выборов провести дискуссию относительно изменений действующего законодательства и максимально легализовать это направление работы. Я противник того, чтобы агитаторы или наблюдатели получали средства, но если выбирать между конвертами с деньгами и реальными трудовыми соглашениями, то я сторонник второго направления. Причем в мире есть много прецедентов - канадский и британский опыт, когда штабы кандидатов могут заключать легальные трудовые соглашения по работе агитаторов", - отметил Кошель.

Говоря о незаконной агитации, он сказал, что в последнее время количество фактов и масштабы незаконной агитации значительно уменьшились. "Однако эта проблема остается, и она достаточно серьезна", - сказал гендиректор КИУ.

Кроме того, фиксируются факты подкупа избирателей и использования технологии обвинения в подкупе. Кошель сказал, что правоохранительные органы Украины имеют гораздо больше возможностей, чем общественные организации, чтобы выявлять механизмы подкупа.

Он добавил, что, в соответствии с действующим законодательством, под подкупом следует понимать механизм "деньги в обмен на голос" и технологию незаконной оплаты труда агитаторов, наблюдателей и членов избирательных комиссий.

В свою очередь, аналитик КИУ Денис Рыбачок сказал, что одной из негативных тенденций является распространение материалов "черного PR" против кандидатов в президенты. В частности, по оценке КИУ, больше всего таких материалов распространяется против шоумена Владимира Зеленского, действующего президента Петра Порошенко, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. "По сравнению с февралем, количество материалов черного PR в марте существенно возросло", - сказал Рыбачок.

Он сказал, что такие материалы распространяются как в средствах массовой информации, так и в социальных сетях в Интернете.

Также Рыбачок отметил, что в связи с приближением выборов необходимо указать на проблему обнародования различных социологических опросов непосредственно перед выборами, среди которых могут быть опросы с сомнительными данными. Опросы сейчас можно обнародовать за два дня до выборов, когда ранее публикации опросов прекращалось за две недели до дня выборов.

"Часть кандидатов, очевидно, будут заинтересованы в том, чтобы использовать этот ресурс для своего пиара, и будут распространять, в том числе, ложную информацию в социологических опросах для того, что таким образом влиять на волеизъявление граждан", - заявил Рыбачок.

"Комитет избирателей призывает кандидатов и средства массовой информации распространять только проверенную информацию о социологических опросах и соблюдать все требования действующего законодательства, в том числе, относительно заказчиков опроса", - заявил аналитик КИУ.

По словам Кошеля, в день выборов КИУ планирует организовать работу около 2 тыс. наблюдателей, а также около 10 мобильных групп, которые будут оперативно реагировать на нарушения избирательного законодательства. Сейчас в комитете работает 25 долгосрочных наблюдателей.