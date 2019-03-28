Опломбирование бюллетеней, избирательных урн и протоколов на выборах президента будет соответствовать международным стандартам - Ассоциация производителей систем опломбирования (видео)

Системы защиты избирательной документации будут включать пластиковые индикаторные пломбы, пломбы, наклейки и сейф-пакеты.

Киев. 28 марта. УНИАН. В Ассоциации производителей систем опломбирования уверяют, что опломбирование бюллетеней, избирательных урн и протоколов для их защиты на выборах президента Украины будет соответствовать международным стандартам.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН на тему: "Выборы-2019: Риски и вызовы: защита прав избирателей, защита бюллетеней, избирательных урн и протоколов".

Как сказал президент Ассоциации производителей систем опломбирования (АВСО) Ростислав Цирень, члены АВСО овладели всеми видами современных средств опломбирования и опечатывания, которые сейчас производятся и в Украине.

"Речь идет о пластиковых индикаторных пломбах, пломбах, наклейках и сейф-пакетах", - сообщил Цирень.

Он призвал корректно называть изделия опломбирования: не называть избирательные урны "избирательными ящиками", не называть пломбы и наклейки "замками", не называть сейф-пакеты "конвертами".

"Это современные средства опломбирования и опечатывания, которые пришли на смену устаревшим, таким, как свинец, сургуч, пластилин и т.п., которые на сегодняшний день не выполняют свою функцию контроля доступа и действенного контроля за теми объектами, которые пломбируются и опечатываются, именно потому, что современные технологии позволяют очень легко их подделать и таким образом манипулировать", - отметил Цирень.

"То, что сейчас будут использовать участковые избирательные комиссии и окружкомы, оно полностью соответствует международным стандартам", - заверил президент Ассоциации производителей систем опломбирования.

Как заметил Ростислав Цирень, в Украине современные средства опломбирования начали использовать с 2004 года.

"Мы имеем уже весомый опыт, мы имеем очень положительную динамику в уменьшении количества манипуляций, потому что на самом деле это не панацея, это очень действенное средство, которое зарекомендовало себя для предотвращения фальсификаций, вброса протоколов, подмены протоколов и т.д.", - подчеркнул Цирень.

"Как вы знаете, характерно было, что во время подготовки к выборам президента был полностью изменен состав Центральной избирательной комиссии, и закупки перешли на платформу ProZorro, что несколько усложнило процесс, но благодаря тому, что наши члены ассоциации, производители имеют достаточные возможности, они обеспечили своевременное изготовление и поставку современных средств опломбирования, и надеюсь, в воскресенье вы все их уже увидите в действии", - добавил он.

По словам Ростислава Циреня, ассоциация меняет цвет индикаторных пломб для каждой избирательной кампании, которые, к тому же, имеют свои уникальные номера, что позволяет отличить настоящую пломбу от подделки.

Также он сообщил, что в мировой практике есть опыт отказа от электронного голосования и возврата к традиционным физическим средствам голосования. В частности, сказал Ростислав Цирень, Норвегия отказалась в прошлом году от электронного голосования из-за кибератак.

Исполнительный секретарь АВСО Роман Поленок добавил, что цвет пломб в этом году белый. "Уникальный номер фиксируется при установке (индикаторных пломб) на избирательные урны, на контейнеры для хранения и перевозки бюллетеней", - сообщил он.

Поленок рекомендовал также дополнительно делать фотофиксацию номера, кроме того, что данные заносятся в специальный журнал. Перед голосованием при снятии пломб необходимо проверить, тот же номер изображен на пломбе, когда было произведено опломбирование бюллетеней.

Также Роман Поленок посоветовал проверять целостность пломбы, поскольку она не может быть каким-либо образом спаянной. "Если вы видите, что есть какие напайки, склейки, это говорит о том, что ее уже открывали", - сказал он.