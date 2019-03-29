В Национальную полицию направлено 616 обращений о нарушениях избирательного процесса - ОПОРА

В гражданской сети сообщили, что большая категория обращений касалась административных правонарушений.

Киев. 29 марта. УНИАН. Наблюдателями Гражданской сети ОПОРА направлено в Национальную полицию 616 обращений о нарушениях избирательного процесса.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Если говорить об обращении наших наблюдателей в Национальную полицию, то таких было 616 за этот период. И фактически большая категория обращений касалась административных правонарушений по осуществлению предвыборной агитации, распространения материалов без исходных данных - 498», - сказала она.

В то же время в отчете сети ОПОРА относительно избирательного процесса отмечается, что зафиксировано 53 обращения по событиям, которые могли быть квалифицированы по статье 212-10 КУоАП (в частности, осуществление агитации лицом, не имеющим на это права, в формах и средствами, противоречащими Конституции или законам Украины (в том числе косвенный подкуп избирателей за счет товаров и услуг, стоимость которых составляет до 57,63 грн), или иное нарушение правил агитации).

Что касается размещения агитационных материалов, то по фактам их размещения в запрещенных местах в полицию направлено 28 обращений, а по размещению с нарушением правил благоустройства - 4, в одном случае обращения касались нарушений правил финансирования избирательной кампании.

«Представителями Национальной полиции на время подготовки отчета составлены по обращению представителей Гражданской сети ОПОРА 204 протокола об административных правонарушениях, cудамы по результатам рассмотрения этих материалов привлечены к ответственности 24 человека. Среди областей Украины в ходе избирательного процесса наблюдателями Гражданской сети ОПОРА всего подготовлено обращений в Национальную полицию в Харьковской (82 обращения), Днепропетровской (81 обращение), Житомирской (63 обращения) областях. Наиболее активно представители территориальных подразделений Национальной полиции реагировали на нарушения избирательного законодательства по обращениям от наблюдателей Гражданской сети ОПОРА в Киевской (26 протоколов об административном правонарушении), Харьковской области (24 протокола), Житомирской (22 протокола) областях», - говорится в отчете.

В то же время, как отмечает ОПОРА, если анализировать поданные заявления в разрезе кандидатов, в которых, вероятно, может быть касательное нарушение (например, наружная агитация кандидата без исходных данных), больше всего заявлений было подано по событиям и фактам, которые могут иметь привязку к агитационной кампании кандидатов: Юлии Тимошенко (116 случаев, всего в Харьковской и Житомирской областях - по 18), Андрея Садового (93 случая, больше в Полтавской и Днепропетровской областях - по 14 и 11 соответственно), Олега Ляшко (75 случаев, из них в Житомирской области 15 орушень и 12 в Днепропетровской), Анатолия Гриценко (71 случай), Петра Порошенко (48 случаев), Руслана Кошулинского (38 случаев), Александра Шевченко (31 случай), Сергея Каплина (30 случай), Александра Вилкула (29 случаев), Евгения Мураева (21).

Вместе с тем, наблюдателями Гражданской сети ОПОРА подано 13 сообщений о совершении преступлений.

Кроме того, в отчетном периоде наблюдатели ОПОРЫ продолжали фиксировать нарушения законодательных ограничений по ведению предвыборной агитации кандидатами на пост президента.

Как отмечается, наиболее распространенными были случаи распространения печатных агитационных материалов без предусмотренных законом исходных данных. При этом, отмечают в ОПОРЕ, количество таких нарушений уменьшилось по сравнению с предыдущими отчетными периодами. Это позволяет утверждать, что чаще всего эти нарушения осуществляются местными командами кандидатов на пост президента, а не имеют централизованный характер, говорится в отчете.

В разных регионах наблюдатели ОПОРЫ выявили печатные материалы без исыходных данных в пользу кандидатов: Руслана Кошулинского, Александра Шевченко, Владимира Зеленского, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко и некоторых других.

«В соответствии с законом Украины «О выборах президента Украины», печатные материалы предвыборной агитации должны содержать обязательные сведения, тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск, и заказчике соответствующих материалов. Эта законодательная норма фактически является механизмом предупреждения случаев финансирования материалов предвыборной агитации не из избирательного фонда. В незначительном количестве зафиксированы случаи размещения агитационных материалов в зданиях и помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций государственной и коммунальной форм собственности», - подчеркнули в сети ОПОРА.