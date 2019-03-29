ОПОРА заявляет о необходимости усилить уровень правовой определенности и открытости проведения совещаний ЦИК

Общественные деятели обращают внимание, что накануне выборов основным вызовом для ЦИК стал вопрос публичности процесса работы и принятия решений, а неодинаковое отношение к национальным и международным наблюдателям имеет все признаки дискриминационной практики.

Киев. 29 марта. УНИАН. Гражданская сеть ОПОРА обращает внимание на необходимость усиления открытости и правовой определенности процесса проведения совещаний Центральной избирательной комиссии, которые предусмотрены регламентом, но не урегулированы законодательно.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Она отметила, что в соответствии с регламентом, представители СМИ и официальные наблюдатели от общественных организаций имеют право присутствовать на совещании только по приглашению или с разрешения членов ЦИК.

«На наш взгляд, действия ЦИК в целом и преимущественно проходили в соответствии с законом. Но у нас есть серьезное предостережение в части прозрачности и публичности работы этого органа. Потому что и закон о ЦИК и закон о выборах президента устанавливают безапелляционное право официальным наблюдателям присутствовать на заседаниях избирательной комиссии, как и журналистам. Впрочем, к сожалению, есть порядок, который нарушается самой ЦИК как коллегиального органа. То есть рабочие заседания, которые не имеют официальных юридических признаков, но на них готовятся проекты и принимаются предварительные содержательные соответствующие решения. К сожалению, официальные заседания ЦИК уже имеют признаки более презентации тех решений, которые были приняты ранее», - отметила Айвазовская.

По ее словам, в связи с тем, что международная практика работы коллегиальных органов требует публичности и прозрачности, что подтверждает закон о ЦИК и выборах президента Украины, ОПОРА призывает ЦИК избегать в дальнейшем таких форм ведения подготовки заседаний, как рабочие совещания, которые имеют все квалификационные признаки официальных заседаний и к которым не допускаются ни наблюдатели от неправительственных организаций, ни СМИ.

«Кроме того, на отдельные заседания приглашаются отдельные наблюдатели от международных организаций, но, тем не менее, на наш взгляд, это является нарушением не только законодательства Украины, но и международных стандартов организации демократического избирательного процесса», - подчеркнула Айвазовская.

В то же время, в отчете сети ОПОРА говорится, что накануне выборов основным вызовом для Центральной избирательной комиссии, кроме качественной и эффективной организации избирательного процесса, стал вопрос обеспечения надлежащей публичности и инклюзивности процесса работы и принятия решений ЦИК, и «неодинаковое отношение ЦИК к национальным и международным наблюдателям имеет все признаки дискриминационной практики в соответствии с международными стандартами».

«ОПОРА выражает обеспокоенность попытками Центральной избирательной комиссии ограничить права национальных наблюдателей путем вынесения на голосование вопрос о предоставлении им разрешения присутствовать на заседаниях. Действующее законодательство не предусматривает получения такого разрешения официальными наблюдателями от общественных организаций, при этом имеют место факты неравного отношения к национальным и международным наблюдателям. ЦИК не ставила на голосование вопрос о разрешении международным наблюдателям присутствовать на заседаниях Комиссии. По мнению организации, инциденты с постановкой вопроса о предоставлении разрешения национальным наблюдателям присутствовать на заседаниях ЦИК является не только нарушением законодательства Украины, но и международных стандартов избирательного процесса», - подчеркивается в отчете.

Также отмечается, что низкий уровень компетентности и профессиональной подготовки, а также элементарная неготовность членов избирательных комиссий низшего уровня выполнять свои функции остаются основным фактором дестабилизации при организации избирательного процесса.

«Из-за ненадлежащей подготовки и формирования списков кандидатур в состав участковых избирательных комиссий фактическая деятельность этих комиссий началась с недельным опозданием. Менее чем за неделю до дня голосования на треть изменен состав окружных избирательных комиссий, и этот процесс продолжается. Масштаб проведенных замен на уровне УИК, согласно предварительным оценкам наблюдателей сети ОПОРА, является еще более массовым. Только наличие значительно большего минимально необходимого количества кандидатур, включенных в состав избирательных комиссий, позволила обеспечить их нормальную работу даже в условиях массовых замен. Хотя текущая деятельность избирательных комиссий сопровождается различными проблемами в применении законных процедур - как, например, в ситуациях с распределением руководящих должностей в составе УИК - в целом органы администрирования выборов готовы обеспечить надлежащий уровень организации избирательного процесса, в частности, в день голосования», - говорится в отчете.