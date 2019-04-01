Первый тур выборов президента Украины состоялся в конкурентных условиях - ОПОРА (видео)

Случаи нарушения национального законодательства не стали критическим препятствием для реализации гражданами своего права избирать и быть избранными.

Киев. 1 апреля. УНИАН. Первый тур выборов президента Украины 31 марта 2019 года состоялся в конкурентных условиях и с соблюдением базовых стандартов настоящих выборов.

Соответствующее заявление Гражданской сети ОПОРА о предварительных результатах наблюдения на выборах на пресс-конференции в УНИАН тему: «Нарушения дня голосования и результаты параллельного подсчета голосов ОПОРЫ» обнародовали председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская и аналитик Гражданской сети ОПОРА Александр Неберикут.

«Мы констатируем, что выборы президента Украины состоялись конкурентным способом, когда борьба между кандидатами происходила в рамках действующего законодательства, с соблюдением базовых стандартов международных организаций, демократического конкурентного свободного избирательного процесса с целью дальнейшего честного подсчета голосов избирателей», - сказала Айвазовская.

Она подчеркнула, что, несмотря на поляризацию украинских медиа и политизацию отдельных органов государственной власти и органов местного самоуправления, у одного субъекта избирательного процесса не было монополии на осуществление коммуникации с избирателями как таковыми.

«Очередные выборы президента Украины 31 марта 2019 года состоялись в конкурентных условиях и с соблюдением базовых стандартов настоящих выборов, а случаи нарушения национального законодательства не стали критическим препятствием для реализации гражданами своего права избирать и быть избранными. В течение всего избирательного процесса наблюдатели ОПОРЫ выявляли факты несоблюдения избирательного законодательства, которые необходимо еще эффективно и политически непредвзято расследовать. В ряде случаев эти нарушения носили угрожающий характер, а поэтому обеспечение принципа неотвратимости наказания за избирательные преступления является первоочередной задачей государства. Но, как свидетельствуют предварительные выводы наблюдения ОПОРЫ, избирательный процесс и его результаты отражают реальное распределение электоральных позиций граждан Украины», - говорится в заявлении ОПОРЫ.

Также, как отмечают в сети, в день голосования и при подсчете голосов избирателей на избирательных участках нарушения законодательства не носили массового характера, которые были бы в состоянии существенно повлиять на конечные результаты волеизъявления граждан.

В то же время ОПОРА призывает субъектов избирательного процесса способствовать расследованиям правоохранительных органов и завершить все начатые правовые процедуры доказательства либо опровержения фактов нарушения законодательства. Это важно для предотвращения злоупотреблений в будущем.

В день голосования Гражданская сеть ОПОРА на основании достоверных статистических данных, собранных наблюдателями на репрезентативном для всей Украины количестве избирательных участков, проводила комплексную оценку качества соблюдения избирательными комиссиями законных процедур.

«Наиболее частыми нарушениями, зафиксированными наблюдателями ОПОРЫ в день голосования, были попытки выдачи членами избирательных комиссий бюллетеня без предъявления избирателями надлежащих документов (паспорта или временного удостоверения гражданина Украины, военного билета - для военнослужащих срочной службы). Такие злоупотребления со стороны субъектов избирательного процесса имели место на 14,5% избирательных участков, однако не было признаков их применения системным или заранее спланированным способом. Благодаря оперативному реагированию наблюдателей ОПОРЫ на подобные ситуации, в большинстве случаев удалось предотвратить фактические нарушения законодательства. Разглашение избирателями тайны голосования путем демонстрации результатов волеизъявления было вторым наиболее часто фиксированным нарушением в день выборов. Такие случаи выявлены наблюдателями на 10,4% избирательных участков. На 4,8% избирательных участков зафиксированы инциденты, связанные с фотографированием избирателями бюллетеня в кабинке для голосования или за ее пределами», - подчеркнули в организации.

В заявлении также отмечается, что ОПОРА подчеркивает важную роль МВД Украины в активизации усилий правоохранительной системы по вопросам превенции и расследования избирательных преступлений. Эти правоохранительные органы продемонстрировали надлежащие стандарты взаимодействия с официальными наблюдателями и другими субъектами избирательного процесса. «Деятельность Центральной избирательной комиссии в основном направлялась на обеспечение надлежащей организации избирательного процесса и урегулирование выявленных проблем в деятельности избирательных комиссий низшего уровня. При этом отмечаем оперативную необходимость существенно усилить прозрачность и открытость деятельности этой Комиссии, внедрение новых стандартов коммуникации с заинтересованными сторонами и прекращения отдельных негативных практик в отношении национальных наблюдателей. Важно также обеспечить проактивную роль ЦИК по информированию СМИ и общественности о планах и проектах решений высшего органа администрирования выборов. В то же время субъектов избирательного процесса призываем воздержаться от любых попыток необоснованных информационных кампаний против Комиссии, которые все же имели место во время этой избирательной кампании. Вопрос компетентности членов ОИК и УИК во время очередных выборов президента Украины остаются актуальными. Выявленные проблемы в деятельности комиссий подтверждают необходимость перехода к системе обучения потенциальных членов комиссий в период между выборами», - поясняется в заявлении сети.