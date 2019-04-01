Парламентские выборы в Украине могут стать настоящей «красной карточкой» для «старых» политиков – эксперты (видео)

Они отметили, что результаты первого тура президентских выборов в Украине являются последним предупреждением для «старых» политиков.

Киев. 1 апреля. УНИАН. Парламентские выборы в Украине могут стать настоящей «красной карточкой» для «старых» политиков, тогда как результаты первого тура президентских выборов в Украине являются последним предупреждением для них.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий Бала.

По его словам, успех в первом туре президентских выборов в Украине шоумена Владимира Зеленского, в том числе, объясняется тем, что многие люди разочарованы действиями власти.

«Политики получили пока не «красную карточку». «Красной карточкой» для них могут стать парламентские выборы. Если «старые» политики не смогут сформировать коалицию – это уже будет реально «красная карточка». У нас парламентско-президентская форма правления. У них пока только желтая. Я бы им советовал заняться переговорным процессом, консультациями относительно того, как они будут дальше выстраивать...», - сказал Бала.

По его мнению, действующему президенту Украины Петру Порошенко будет очень сложно компенсировать разрыв в 10% с Зеленским, полученный по итогам первого тура президентских выборов.

Говоря о первом туре выборов президента Украины, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей Голобуцкий отметил, что волеизъявление людей прошло без серьезных правонарушений.

«Главный вывод, который можно сделать после вчерашнего дня, что выборы все-таки состоялись. ОПОРА (гражданская сеть - УНИАН), например, заявила, что нарушений было меньше, чем в 2014 году. То есть выборы прошли без серьезного правонарушения, то есть пока никаких заявлений о серьезных фальсификациях», - сказал эксперт.

Он добавил, что сегодня очень сложно фальсифицировать выборы, к тому же, это бы негативно отразилось на имидже страны, чего бы не хотела допустить действующая власть.

«Сейчас очень сложно фальсифицировать выборы, когда столько наблюдателей, когда можно все показывать в прямом эфире. Это все настолько сложно и будет влиять на имидж страны, что я не думаю, что власть могла бы серьезно на это рассчитывать», - отметил эксперт.