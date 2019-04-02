Духовный климат в Украине изменился к лучшему (видео)

Представители ряда организаций рассказали об изменениях в духовном климате Украины за последние 25 лет, о проведенной образовательной работе и оказании благотворительной помощи, миссионерской поддержке, помощи малоимущим гражданам и детям с особенными потребностями, а также реабилитации алко- и наркозависимых людей.

Киев. 2 апреля. УНИАН. Об этом речь шла на пресс-конференции в УНИАН, посвященной 25-й годовщине протестантской религиозной организации Церковь «Посольство Божье».

Директор миссионерского центра, пастор Юрий Канцур отметил, что «протестанты в Украине и в бывшем СССР были на протяжении всех 70 лет».

«Но из-за того, что политика коммунистической партии была очень жесткая в отношении протестантских церквей, в основном, им приходилось не то чтоб выживать, - они все свои усилия, все свои силы тратили на то, чтобы остаться как движение, остаться как церковь, представители протестантской церкви», - сказал он.

По словам Канцура, за 20 лет его служения было открыто 20 дочерних церквей.

«Сегодня, то, что сейчас мы имеем, какой авторитет, какое отношение к протестантским верующим, к протестантским церквям в Украине, и то, что было тогда, – это небо и земля», - констатировал он.

В свою очередь, президент ВСГО «Україна для життя», пастор церкви «Песнь Песней» Марина Кравченко, говоря о духовном образовании людей, в частности, отметила, что в «Посольстве Божьем» работает Духовная академия.

«За все эти годы в «Посольстве Божьем», не переставая, каждый год работает эта Духовная академия. Мы набираем студентов, мы выпускаем студентов. Они не просто получают теологические знания, они получают знание, кто такой Бог, как жить с Богом», - рассказала она.

Кроме того, Кравченко отметила работу «Университета жизни», в рамках которого написано множество книг с ответами на вопросы по каждой сфере жизни.

«Университет жизни» - это ценности, которые переданы в книгах, переданы в тренингах. Они есть полностью в видеоформате», - пояснила она.

Глава ГО «Путевка в жизнь» Андрей Слободич, говоря о реабилитации алко- и наркозависимых людей, отметил, что за 25 лет в их центре реабилитации помощь получили около 25 тысяч людей, а в целом около миллиона людей за это время получили квалифицированные консультации.

«У нас очень сильно развивается онлайн-реабилитация. Не важно, где вы находитесь… Вы можете через интернет посещать онлайн-группы, получать консультации и получать свободу от любой зависимости», - рассказал он.

Также нейропсихолог, руководитель Центра развития детей с особыми потребностями «Верю в тебя» Юлия Бурда отметила, что за 4,5 года к ним обратились более тысячи родителей, которые воспитывают особых детей.

«Более 100 человек кардинально изменили свою жизнь… Они получили второе, третье, а кто-то даже и четвертое высшее образование. Они пошли на коррекционную педагогику ради своего ребенка, они пошли на психологию, они пошли на дефектологию, они пошли на логопедию», - сказала она.

В свою очередь, глава ГО «Реформация» Олег Кислов высказал мнение, что на сегодняшний день государство недостаточно внимания уделяет вопросам семьи.

«Задача общества, задача государства, правительства и президента - в том, чтобы возродить институт семьи… Все усилия должны быть брошены на укрепление семьи и ценности семьи», - сказал он.

С 4 по 7 апреля 2019 года состоится праздничная конференция, посвященная 25-летию Посольства Божьего, которое сыграло важную роль в становлении протестантских Церквей в Украине.