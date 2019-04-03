Украинцы за рубежом считают условия голосования на выборах президента дискриминационными и требуют неотложных политических решений от власти (видео)

В частности, украинские граждане за рубежом настаивают на необходимости открытия большего количества избирательных участков и введения электронной системы голосования.

Киев. 3 апреля. УНИАН. Украинские граждане, которые проживают и находятся за рубежом, считают, что существующие условия голосования, которые были на выборах президента Украины 31 марта, являются дискриминационными, и по этой причине требуют от украинской власти неотложных политических решений.

Об этом шла речь на пресс-конференции «Украинские мигранты против архаичности организации выборов за рубежом и требуют введения электронного голосования» в УНИАН.

Учредитель Глобального движения «Моя Украина», президент ОО «Обмены Лотарингия-Украина» (Франция) доктор Виолетта Москалу отметила, что последние три месяца её организация наблюдала за тем, как планировалась организация выборов президента Украины на 101-м заграничном избирательном участке в 72 странах мира. Во время этого наблюдения был обнаружен различный комплекс проблем, которые необходимо решать срочно. В частности, она указала на отсутствие обеспечения конституционного права избирать украинскими гражданами, которые находятся за границей.

«Можно говорить об определенной дискриминации избирательного права миллионов украинских граждан», - считает Москалу.

«Нужно принять определенные политические решения уже сразу в следующие полтора-два месяца для того, чтобы обеспечить легитимность избирательного цикла во время предстоящих парламентских выборов в октябре 2019 года», - подчеркнула основательница Глобального движения «Моя Украина».

В свою очередь, общественная активистка, правозащитница, лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» (Польша) Наталья Панченко во время скайп-включения рассказала, что 31 марта, в день голосования, весь день провела на избирательном участке в Варшаве, но украинские активисты наблюдали за ходом выборов на других участках в Польше. Она отметила, что ничего непредвиденного не произошло. Наблюдалась существенная явка и огромные очереди на участках.

«В Варшаве вечером ситуация была катастрофической, так как на 19:55 под участком стояли еще более 300 человек, которые хотели проголосовать», - подчеркнула она.

Панченко заявила, что количество избирателей было больше, чем пропускная способность участка: «Мы говорили, что будут проблемы на выборах еще задолго до их начала. Это можно было предвидеть, поскольку избирательных участков в Польше всего четыре. Их пропускная способность - это около 16 тысяч, при том, что количество избирателей, проживающих на территории Польши, - это примерно один миллион граждан Украины, которые имеют право голоса».

На территории Польши в первом туре проголосовали 7 тыс. 799 избирателей - это менее 1%.

К главным проблемам такого положения дел Панченко отнесла сложный процесс регистрации избирателей, малое количество избирательных участков и далекое расстояние до них (в среднем 300-400 километров украинцам следует преодолеть, чтобы попасть на участок в странах Европы, а также 2-3 тыс. км в США, Канаде, Австралии и Африке).

«Это расстояние по нынешнему законодательству нужно преодолеть минимум дважды - один раз, чтобы зарегистрироваться, и второй раз уже непосредственно для того, чтобы принять участие в выборах», - отметила Панченко.

В этой связи лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» напомнила, что уже необходимо говорить об электронном голосовании, которое в «долгосрочной перспективе сможет системно решить эту проблему».

При этом Москалу обратила внимание на мировую практику и, в частности опыт Италии, Франции, Германии, что голосование может проводиться не только на территории дипломатических учреждений - посольств и консульств, но и дистанционно от этих учреждений и, в том числе, по почте.

В свою очередь ученый, общественный деятель украинской общины во Франции и в Швейцарии доктор Игорь Решетняк при включении по скайпу сказал, что в Швейцарии на избирательном участке проголосовали 400 человек из числа зарегистрированных граждан (1319 избирателей), когда в целом в этой стране проживает почти 7 тысяч украинцев. Он подчеркнул, что, если бы все эти граждане пришли на избирательный участок, очевидно, что они все проголосовать не смогли бы.

«Потому что избирательный участок просто не смог бы принять такое количество избирателей», - сказал он.

Также он предложил варианты решения имеющихся проблем для улучшения условий голосования украинцев за рубежом.

«Можно действительно сделать электронную регистрацию. Это не является чем-то сложным, это можно действительно сделать за несколько, возможно, недель или месяцев, проговорить, принять закон», - считает Решетняк.

Также он считает, что необходимо увеличить количество избирательных участков за рубежом. Он привел пример Молдовы, которая убрала из закона требование об открытии избирательных участков только при дипучреждениях, и теперь создает гораздо больше избирательных участков за рубежом.

«Наконец, хотелось бы также видеть альтернативные методы голосования, как то голосование по почте, а в перспективе и электронное голосование», - подчеркнул Решетняк.

Кроме того, член координационный совет партии «Гражданская позиция» и уполномоченный по Заграничному округу Игорь Новосад рассказал о ситуации на избирательных участках за рубежом.

«Мы ощутили всю остроту действительно, всю остроту без преувеличения того, что там происходило», - сказал Новосад.

По его словам, на участках наблюдались «стометровые или квартальные очереди для того, чтобы проголосовать».

«Я впервые занимался заграничным округом и могу сказать вам, что это такой архаизм, что дальше уже некуда», - отметил он и добавил, что в Украине придерживаются модели, которая «себя уже давным-давно отжила».

В этой связи Новосад привел пример избирательного участка в Нью-Йорке (США), где для рассылки приглашений избирателям было израсходовано 8 тысяч 200 долларов.

«Вопрос: для чего? Это впустую потраченные средства, наши с вами средства. Для чего, если это можно сделать в электронном виде», - отметил он.

Вместе с тем, Новосад заявил, что ему известно, что украинский боец литовско-польско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг) в Люблине не смог проголосовать, потому что его не было в списках.

«Давайте поговорим, что нам лучше сделать. Предложение первое - нужно срочно решать вопрос увеличения избирательных участков. Как это сделать, есть светлые головы юристов, ЦИК, парламент, депутаты, но это надо сделать, потому что нарушаем конституционные права украинцев, не даем им возможности избирать», - убежден Новосад.

К тому же, по его убеждению, «очень просится изменение самого отношения к избирательному процессу на заграничном округе». Он считает, что нужно изменить правила регистрации в список избирателей и рассылку приглашений для участия в выборах.

При этом предприниматель, участник Глобального движения «Моя Украина» Максим Праздников считает, что с технической стороны организовать электронное голосование для украинцев за рубежом возможно.

«Более 30 стран на сегодняшний день голосуют по электронной почте тем или иным образом», - напомнил он.

«Если говорить о технической стороне вопроса, то это возможно реализовать. Это довольно несложно. Есть алгоритмы, которые прописаны, что последовательно надо делать. То есть, сейчас в большей степени все упирается в юридическую плоскость и, в частности, как совместить идентификацию избирателя, сохранить тайну голосования», - подчеркнул Праздников.

«Нам надо, в первую очередь, адаптировать существующие законы о выборах, действующее законодательство», - заявил он.

Праздников добавил, что если в юридической плоскости все будет принято, то электронное голосование с технической стороны реально ввести к парламентским выборам.

Общественный деятель, участница Глобального движения «Моя Украина» Ирина Головатенко убеждена, что вопрос украинцев за рубежом - это вопрос глобальный.

«И мне кажется, что любая политическая сила, которая сегодня есть в Украине, она должна заботиться о тех людях, которые там находятся», - подчеркнула Головатенко.

Она выразила мнение, что чем больше людей присоединится к инициативе по улучшению условий голосования за рубежом, тем быстрее права украинцев будут обеспечены.

«Я абсолютно уверена, что объединение украинской - это глобальность. Именно она может изменить Украину, и это как раз то, что мы должны сделать для улучшения нашей жизни», - сказала Головатенко.

Также она отметила, что процесс проведения выборов в Украине устарел, и за пределами Украины - это критическая ситуация.

«Давайте начинать изменения хотя бы там, где это уже кричит. И возможно, если будут какие-то проблемы, возможно надо их исправлять, но пока мы должны начинать именно с заграничного округа, на котором обязательно должно быть обеспечено конституционное право голосовать», - подчеркнула Головатенко.

В то же время, Москалу заявила, что 2 апреля министру иностранных дел Украины Павлу Климкину было отправлено официальное письмо, в котором было сказано, что процедура проведения выборов за рубежом является архаичной, а также попросили его публично встретиться и обсудить проблемные вопросы.

При этом народный депутат Украины от фракции «Самопомич» Егор Соболев рассказал, что подготовил законопроект с целью облегчения условий участия в выборах в заграничном избирательном округе.

«Когда мы начали обсуждать с коллегами из МИДа, с Центральной избирательной комиссией, оказалось, что никто из них на самом деле не заинтересован, чтобы эта архаичная, дорогая для налогоплательщиков и неудобная для людей система сохранялась. Все готовы, чтобы всё переходило на электронное общение, на электронное подтверждение нового места, где человек имеет возможность голосовать. Я соответственно подготовил законопроект, и скажу, был очень разочарован как законопроект встретили в Раде», - подчеркнул Соболев.

Он сообщил, что провел обсуждения с председателями фракций из БПП и «Народного фронта» Артуром Герасимовым и Максимом Бурбаком соответственно, и предлагал им выступить соавторами этой инициативы, но они отказались.

В пресс-конференции приняли участие: доктор Виолетта Москалу, основательница Глобального Движения "Моя Украина", президент ГО Обмены Лотарингия-Украина, Франция; Наталья Панченко, общественная активистка, правозащитница, лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава», Польша (скайп); доктор Игорь Решетняк, ученый, общественный деятель украинской общины в Франции и в Швейцарии (скайп); Игорь Новосад, член координационной Рады и уполномоченный по Зарубежному округу, «Гражданская позиция»; Ирина Головатенко, общественный деятель, участница Глобального Движения "Моя Украина"; Максим Праздников, предприниматель, участник Глобального Движения "Моя Украина"; Егор Соболев, народный депутат Украины, автор законопроекта 10053 от 14.02.2019 (о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения реализации права голоса на зарубежных избирательных участках).