Информационный Майдан просит власть продолжить обновление руководства Концерна РРТ и уволить главу Госспецсвязи Зверева

Киев. 2 марта. УНИАН. Общественная организация «Информационный Майдан» просит президента Украины Петра Порошенко и Кабинет министров продолжить обновление руководства Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), а также уволить главу Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Владимира Зверева.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил лидер «Информационного Майдана» Павел Билоножко.

«Мы недовольны, что только Пивнюком (экс-гендиректором КРРТ Александром Пивнюком - УНИАН) ограничилась эта ситуация ... Мы подчеркиваем, что преступники продолжают руководить Концерном РРТ, и «крышует» это все полковник Зверев, возглавляющий Госспецсвязь. Мы просим президента и правительство отреагировать на эту ситуацию», - сказал он.

По словам Билоножко, из-за «непрофессионализма» руководства Концерна вещание общенациональных телеканалов начало пропадать не только на востоке Украины, но и в западной части страны. Билоножко напомнил, что из-за отсутствия оплаты за электроэнергию 26 февраля был обесточен радиопередающий центр в Тернопольской области, что стало причиной отсутствия вещания аналоговых телеканалов на территории всего региона.

Присутствующий на пресс-конференции один из бывших руководителей КРРТ Анатолий Антоненко отметил, что даже при отсутствии энергоснабжения на объектах предприятия в Тернопольской области, Концерн имел техническую возможность продолжить обеспечение телевизионного сигнала в регионе за счет включения аварийных генераторов.

«Если выключается электричество, то, по нашим нормам, предусмотрено, что потребители первой категории должны работать от дизельгенераторов. То есть, вся связь, все радиорелейные линии, аварийное освещение мачт и первая программа радио должна была работать», - сказал Антоненко.

При этом он отметил, что Концерн всегда был прибыльной организацией и имел средства для своевременной оплаты счетов за энергоснабжение.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Тернопольской области из-за непроплаты авансового платежа за электроэнергию в течение 5 часов был обесточен радиопередающий центр, который обеспечивает поступление телевизионного сигнала по области.

Поскольку не работала телевышка, по всей области в эфире не было региональных и всеукраинских телеканалов. Кроме телевидения, на данной территории не работали также система экстренного оповещения и связь между силовыми структурами. Энергоснабжение телевышки возобновили в 20.30 по указанию исполняющего обязанности председателя Тернопольской ОГА Ивана Крисака.

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 16 февраля 2015 года уволил с должности генерального директора Концерна РРТ Александра Пивнюка по причине «одноразового грубого нарушения трудовых обязательств». Временное исполнение обязанностей генерального директора КРРТ было возложено на первого заместителя гендиректора Владимира Ищука.

Конфликт в Концерне РРТ начался в апреле 2014 года, когда Кабинет министров назначил Пивнюка новым руководителем КРРТ, уволив прежнего гендиректора Константина Захаренко. После смены руководства координационный совет трудового коллектива концерна, который выступил в поддержку Захаренко, обвинил Пивнюка, его заместителя Владимира Ищука, а также руководителя Госспецсвязи Владимира Зверева в пособничестве самопровозглашенным властям так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Координационный совет профсоюза также заявил, что новое руководство КРРТ пытается довести предприятие до банкротства и на его базе создать частное предприятие.