Вкладчики и кредиторы неплатежеспособных банков создали "Всеукраинское движение потребителей финансовых услуг"

Объединение должно помочь в разработке действенных механизмов лоббирования интересов вкладчиков и кредиторов обанкротившихся банков Украины.

Киев. 4 апреля. УНИАН. Вкладчики и кредиторы неплатежеспособных банков Украины объединились в общественный союз «Всеукраинское движение потребителей финансовых услуг». Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил представитель общественной организации «Национальное благо Украины» вкладчиков банка «Финансы и Кредит» Максим Гарус, по итогам так называемого «банкопада» около 500 тысяч вкладчиков и тысячи предпринимателей потеряли более 200 млрд грн вкладов и оборотных средств.

По его словам, ввиду неэффективной работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по возвращению этих средств и было принято совместное решение о регистрации и основании общественного союза, что должно помочь создать действенные механизмы лоббирования интересов вкладчиков и кредиторов обанкротившихся банков.

«Приоритетная цель нашего союза – заставить посадить за стол переговоров четырех субъектов. Это – вкладчики и кредиторы, средства которых является источником банковских активов, владельцы и менеджмент неплатежеспособных банков, регулятор в лице Национального банка Украины и Фонд гарантирования вкладов, который выводит эти банки с рынка. Мы можем принять общее решение и найти выход из этой ситуации», - подчеркнул он.

Присутствующий на пресс-конференции Виктор Бешенев, представляющий Ассоциацию вкладчиков «Укринбанка», заявил, что руководство финансового учреждение пошло навстречу своим клиентам, однако из-за противодействия со стороны НБУ и Фонда гарантирования вкладов происходит препятствование выплатам вкладов.

«Мы решили подписать меморандум (о вступлении в состав общественного союза – УНИАН), чтобы выплаты, которые непосредственно осуществляет банк, выглядели прозрачно, а мы могли за этим следить и участвовать в этом… Я думаю, что мы общими усилиями добьемся чего-то», - отметил он.

Адвокат Татьяна Киличава, представляющая интересы вкладчиков банка «Киевская Русь», обратила внимание на то, что нужно внести изменения в законодательство, чтобы позволить восстановить работу части банков, руководство которых изъявляет подобное желание и имеет возможности для этого.

«У нас отсутствует механизм, что делать с теми банками, которые в судебном порядке отменили решение Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов (о признании неплатежеспособными – УНИАН), потому владельцам этих банков сложно что-то делать», - сказала она.

Участники пресс-конференции, которые стали учредителями общественного союза «Всеукраинское движение потребителей финансовых услуг»: Максим Гарус (ОО "Национальное Благо Украины", вкладчики банка "Финансы и Кредит"); Александр Коваленко (ГС "Всеукраинское объединение кредиторов банков"); Олег Мосин (ОО "Союз вкладчиков Михайловского»); Лара Айсвирт (вкладчики банка «Форум»); Татьяна Киличава (адвокат, вкладчики банка "Киевская Русь"); Татьяна Вербина (ОО "Фонд спасения крупных вкладчиков", вкладчики ВиЭйБи банка); Виктор Бешенев (Ассоциация вкладчиков "Укринбанк"); Анна Тимошенко (Всеукраинское инновационное движение юристов - V.I.R.U.); Наталия Ковалко (Всеукраинское инновационное движение юристов - V.I.R.U.).

Как сообщал УНИАН, в 2014-2016 годах Национальный банк Украины признал неплатежеспособным 81 банк. Количество работающих в Украине банков за 2018 год сократилось на 5 – до 77 финучреждений по состоянию на 1 января 2019 года.