Инициативная группа совместно с Киево-Могилянской бизнес-школой представила модель развития депрессивных регионов

Киев. 2 марта. УНИАН. Инициативная группа, включающая представителей общественных движений, деятелей культуры и бизнеса, совместно с Киево-Могилянской бизнес-школой разработала модель развития депрессивных регионов, пилотный проект которой будет реализован в Чигиринском районе Черкасской области.

Об этом сообщила глава общественной организации "За процветание Черкасчины" Наталия Нетовкина на пресс-конференции в УНИАН.

"Мы создали общественную организацию "Фонд развития Чигиринщины" и будем привлекать в этот фонд средства всех небезразличных предпринимателей, меценатов. Кроме того, мы разработали несколько мероприятий, которые будут стимулировать привлечение средств для развития туризма, рекламы, популяризации нашего проекта", - сказала Нетовкина.

Также глава общественной организации отметила, что проект предусматривает активное применение публично-частного партнерства во взаимодействии с местной властью, создание кластеров и экосистем для развития туризма.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции декана Киево-Могилянской бизнес-школы Александра Саврука, успешная реализация проекта развития депрессивных регионов на Чигиринщине позволит разработать действующую модель развития для аналогичных регионов по всей стране.

"Мы уже через месяц начнем работать как с нашими предпринимателями на местах, так и с местными активистами. Мы открыты. Мы со своей стороны инвестируем в этот проект, открыто и бесплатно. Это - ключевая вещь. Кластеры рождаются тогда, когда субъекты начинают сотрудничать не требуя, а добавляя", - сказал Саврук.

По расчетам инициативной группы, реализация пилотного проекта сможет увеличить туристический поток в регионе на 100% уже в этом году и принести в бюджеты всех уровней более 2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал Закон "О принципах государственной региональной политики".

Закон создает законодательную основу для реализации новой государственной региональной политики, которая должна охватывать значительно больший круг вопросов, чем просто поддержка регионального развития.

В частности, документ содержит определение цели, принципов и приоритетов государственной региональной политики; государственной стратегии регионального развития; полномочия субъектов государственной региональной политики; определяет принципы финансового обеспечения и мониторинга реализации государственной региональной политики.

Определение рамок регионального развития путем принятия закона о принципах государственной региональной политики предусмотрено Повесткой дня ассоциации Украина – ЕС.