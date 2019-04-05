В Украине уволены менее 1% судей, которые не прошли квалификационное оценивание - аналитический обзор

2253 судей успешно прошли квалификационное оценивание, 156 - его не сдали, но только 15 из них уволены.

Киев. 5 апреля. УНИАН. В Украине менее 1% судей, которые не прошли квалификационное оценивание, уволены.

Об этом не пресс-конференции в УНИАН заявила руководитель проектов ВОО «Автомайдан» Екатерина Бутко на презентации аналитического обзора по поводу промежуточных результатов квалификационного оценивания судей.

Она рассказала, что такую оценку уже прошли более трети судей - 2409, из них успешно - 2253, не сдали экзамен на добропорядочность, компетентность и профессиональную этику 156 судей.

«Они подлежат увольнению, но есть проблема - из них сейчас уволены всего 15, что меньше 1%, а остальные продолжают оставаться на должностях. Один из них - судья окружного админсуда Киева Богдан Санин, который не прошел оценивание еще почти год тому назад, тем не менее продолжает работать и получать заработную плату», - сказала Бутко.

Также она отметила, что около полутора десятков судей, которые не прошли оценивание, были уволены не за это, а по заявлению об отставке: «Высший совет правосудия увольнял их на основании заявления об отставке, и такие судьи сохранили за собой все льготы и пожизненное содержание».

В свою очередь эксперт центра политико-правовых реформ Максим Середа обратил внимание на те недостатки методологии квалификационного оценивания судей, которые позволили значительному числу недобропорядочных судей пройти его.

«Ключевой недостаток методологии - она слишком абстрактна, и это не позволяет понять, по каким критериям судья сдает, или не сдает оценивание: максимальное количество баллов, которое может набрать судья - 1000. Из них 210 - результаты профессионального экзамена (тестирование, практическое задание). Остальные 790 баллов- по усмотрению членов Высшей квалификационной комиссии судей. Так, есть психологическое тестирование, есть собеседование. Но как распределяются эти 790 баллов, каковы критерии - этого никто не знает», - сказал он.

Также Середа отметил, что психологическое тестирование имеет проблемы: оно должно проверять, насколько судья соответствует «портрету идеального судьи», но такой портрет ВККСУ не утвердила и не опубликовала.

Заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида сравнил квалификационное оценивание с фокусом, где из шляпы достают «пушистого зайчика»:

«ВККСУ достает из черного колпака белого и пушистого зайчика. Все это видят, но никто не понимает, откуда этот зайчик взялся. То есть, есть много закрытой информации, несмотря на якобы публичность процедуры оценивания. Например, имущественная декларация судьи в судейском досье на сайте ВККСУ - это белый лист с рамкой. Нет даже фамилии судьи. Нет на сайте и практических работ судьи, только оценка их. Такая непрозрачность не внушает доверие к процедуре оценивания судьи», - подчеркивает он.

Куйбида считает, что квалификационное оценивание судьи, которое должно было быть направлено на очистку судейского корпуса, проводится формально и не дает того результата, которого ожидало общество: «6% отсеянных судей - удивительный результат, он не оправдывает ожидания общества. Фактически используется огромный ресурс на маленький результат».

Эксперт Середа в связи с этим добавил, что всего девять судей сдали тест на знание права, а 80% судей набрали близкий к максимальному балл: «Если разобраться, почему так происходит - оказывается, что судьи знали вопросы заранее. Есть 500 вопросов, которые систематизированы на специальных сайтах, и ответ на них может заучить даже человек без юридического образования».

Исполнительный директор фонда DEJURE Ирина Шиба объявила предложения по улучшению процедуры оценки судей.

По ее словам, Высший совет правосудия и ВККСУ в большей степени состоят из судей, но их добропорядочность никто не проверял.

«Мы неоднократно выявляли нарушения с их стороны, такие нарушения, за которые судей должны были бы уволить с должности. Они имеют достаточно широкие полномочия и могут манипулировать результатами оценивания. Поэтому нужно изменить состав этих органов, добавив в состав ВККСУ представителей общественности и международных экспертов. Поэтому ключевая рекомендация для ВРУ такая - добавить эти категории в состав ВККСУ», - считает Шиба.

Другая её рекомендация заключается в том, чтобы предусмотреть повторное квалификационное оценивание для тех судей, которые прошли его без привлечения Общественного совета добропорядочности.

Также есть рекомендации, которые не требуют изменений в законодательство: увеличение реальной прозрачности собеседований и сокращение темпа проведения оценки, чтобы собеседование не длилась всего 4-5 минут, а члены комиссии не принимали на веру слова судей, а проверяли факты.

Также предлагается в разы увеличить количество тестов и не публиковать их заранее, чтобы судьи их изучили. Нужно также публиковать результаты письменных работ и оценки ВККСУ таким образом, чтобы общественности было понятно, почему один судья соответствует профессиограмме судьи, а другой - нет. Эксперты кроме того подчеркивают необходимость провести сертификацию психологических тестов в независимом учреждении.