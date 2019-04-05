В Киевском молодежном центре заявили, что не имеют нарушений законодательства при закупке услуг (видео)

В коммунальном учреждении назвали неправдивой распространенную некоторыми СМИ информацию об организации фейковых мероприятий и правонарушениях со стороны сотрудников КМЦ.

Киев. 5 апреля. УНИАН. В Киевском молодежном центре (КМЦ) уверяют, что все закупки услуг, связанных с проведением общественных мероприятий, осуществлены в соответствии с действующим законодательством и без нарушений со стороны сотрудников учреждения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила директор коммунального учреждения «Киевский молодежный центр» Анна Куценко, комментируя распространенную некоторыми СМИ информацию о расследовании деятельности КМЦ правоохранителями.

По ее словам, Центр обнародует все отчеты о своих мероприятиях и соответствующую информацию можно найти как на странице Центра, так и на страницах учреждения в соцсетях.

«Все закупки осуществлены в соответствии с законодательством и порядком о государственных закупках. Все участники, в том числе и те компании, которые были указаны в публикации, принимали участие в процедуре закупки и были определены победителями автоматически. То есть работники центра не имеют никакого влияния на то, кто с нами будет работать. К сожалению, их деятельность стала предметом судебного расследования, но КМЦ не несет ответственности за то, какую деятельность осуществляют наши партнеры за пределами нашего сотрудничества», - подчеркнула Куценко.

Она заявила, что «есть фактор, на который мы не можем влиять, в том числе, есть ли у наших партнеров какие-то недоразумения с налоговой или другими службами».

«Мы не имеем доступа к этой информации. Мы работаем с теми данными, которые есть на момент заключения договора. Если на момент заключения договора они подали документы, подтверждающие, что у них всё хорошо, так это и было основанием для заключения сделки. Что с ними происходило потом, мы не можем контролировать», - отметила директор Центра.

Куценко заявила, что неправдивой информацией является то, что услуги не были предоставлены. «Есть документы, подтверждающие, что участники имели возможность прийти на эти мероприятия, получить питание, раздаточные материалы, продукцию, сфотографироваться со звездами, которые были задействованы. Все услуги и товары были предоставлены в полном объеме и в срок», - подчеркнула она.

Согласно информации Куценко, Киевский молодежный центр провел в течение прошлого года около 300 мероприятий, 38 из них финансировались за счет городского бюджета.

«Всего в наших мероприятиях в течение 2018 года приняли участие около 70 тысяч молодых людей», - отметила она.

Справка УНИАН. Речь шла о публикации за 2 апреля 2019 г. в издании «Киеввласть» (http://kievvlast.com.ua/text/rukovodstvo-ku-kievskij-molodezhnyj-tsentr-podozrevayut-v-raspile-3-mln-byudzhetnyh-griven), где была дана информация относительно КУ «Киевский молодежный центр».