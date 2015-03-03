В Киеве и Славутиче пройдет фотовыставка «Фукушима. Другой взгляд», посвященная памяти жертв землетрясения в Японии

Киев. 3 марта. УНИАН. В память о жертвах землетрясения в Японии в музее истории Киева пройдет выставка японского фотографа Кадзума Обара «Фукушима. Другой взгляд».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор проектов украинско-японского центра НТУУ «КПИ» Светлана Хворостяная.

«К сожалению, Украину и Японию объединяют трагедии на АЭС Фукушима и в Чернобыле и мы хотели бы, чтобы украинцы не только увидели последствия, произошедшие на Фукушиме, а также вспомнили о Чернобыльской трагедии, поскольку в зоне отчуждения сейчас работают люди, которые обеспечивают нам безопасную жизнь. На фотовыставке будут представлены не только пейзажи и ландшафты пострадавших районов, а также портреты и интервью сотрудников АЭС Фукушима. Наша выставка побывала во многих странах мира, в частности, в штаб-квартире ЕС, мэрии Парижа и городском совете Лиона. Цель фотовыставки – донести информацию о последствиях и реальности после трагедии на АЭС Фукушима и показать их важность для нашей жизни и общества», - сказала она.

Хворостяная также отметила, что кроме фотовыставки, которая откроется в столице 4 марта и продлится до 18 марта, в Киеве пройдет лекция ее автора Кадзума Обара на тему: «Ликвидатор в Фукушиме. Ситуация на сегодняшний день и проблемы работников АЭС «Фукушима-1». Состоится она 11 марта в 19.00 в Музее истории города Киева. Вход на выставку и на лекцию – бесплатный.

В свою очередь Обара рассказал, что до землетрясения в Японии он работал в одной из финансовых компаний и учился в фотоакадемии, но через три дня после трагедии уволился с работы и поехал в пострадавший регион, чтобы проводить фотосъемки.

«Свою работу над этим проектом я начал в июле 2011 года. Я хорошо помню как сильно был шокирован, когда встретился с работниками АЭС и услышал их рассказы. С того времени и до сих пор я работаю над фотосъемками, в центре которых работники АЭС Фукушима-1. Непосредственно после аварии все, что было с ней связано, освещалось в СМИ, а ликвидаторы некоторое время назывались героями, но впоследствии, из-за того, что работники станции показывают неохотно свои лица, боятся вопросов, информация о них в прессе почти не появляется, и мы не можем знать правдивую информацию. Именно в таких условиях я реализовал свой проект фотопортретов работников станций, надеясь, что это поможет увидеть нам настоящих ликвидаторов», - сказал он.

Он также рассказал, что в 2011 году он поработал с более чем сотней сотрудников АЭС и результатом работы стали 23 фотопортрета и интервью. «Основная тема моей выставки – портретные фото работников АЭС. Я надеюсь, что выставка поможет вам ощутить эмоции и мысли этих людей», - сказал он.

В свою очередь заместитель генерального директора по научной работе Национального музея «Чернобыль» Анна Королевская отметила, что совсем непросто работать с темой, которая является секретной. «Поэтому, чтобы рассказать правду и о Чернобыле, и о Фукушиме, нужно реализовывать такие культурные проекты. Потому что именно через культурные проекты, можно привлечь внимание к этим проблемам», - сказала она.

Выставка также пройдет в городе Славутич, после чего часть работ будет презентована Национальному музею «Чернобыль».