Зоозащитные организации победили и приветствуют решение суда оставить лося европейского в Красной книге Украины

По мнению зоозащитников, исключение лося из Красной книги в будущем могло привести к полному исчезновению этого вида на территории Украины.

Киев. 9 апреля. УНИАН. Зоозащитные организации приветствуют решение суда оставить лося европейского, популяция которого за последние годы сократилась втрое, в Красной книге Украины, что позволит сохранить и приумножить его популяцию.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил основатель общественной организации "Единая планета" Павел Вышебаба.

"Для чего это все было сделано и проводилась такая продолжительная борьба? Для того, чтобы лоси, которых на сегодняшний день насчитывается лишь несколько тысяч особей, могли сохраниться и обновить свою популяцию на территории Украины. И мы уверены, что благодаря этому в ближайшие двадцать лет популяция лося может возрасти до 20 тыс. особей", - сказал Вышебаба.

По словам президента Ассоциации зоозащитных организаций Украины Аси Серпинской, относительно исключения лося из Красной книги велось два судебных процесса, оба из которых выиграли зоозащитники.

При этом, по словам юриста Киевского эколого-культурного центра Галины Левиной, существуют четкие научные обоснования, по которым европейский лось в 2017 году был занесен в Красную книгу.

"Охотники же использовали тактику манипуляции данными. В частности, данными, на основании которых Национальная комиссия ученых (Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины - УНИАН) и Министерство (экологии и природных ресурсов - УНИАН) рассматривали вопрос внесения лося в Красную книгу, являются данные Государственной статистики, которые брались с 1991 по 2017 год. И динамика показывала, что в 1991 году лося было больше, а уже в 2017 году популяция лося насчитывала меньше шести тысяч особей. Охотники же утверждали, что после 2000 года было незначительное увеличение популяции, которое действительно наблюдалось. Но если мы возьмем весь период, то все-таки увидим, что происходило значительное сокращение популяции этого вида", - отметила Левина.

Она подчеркнула, что если оставить популяцию лося без защиты и внесения в Красную книгу то в ближайшем будущем этот вид может полностью исчезнуть с территории Украины.

По словам Левиной, еще один аргумент охотников за исключение лося из Красной книги состоял в том, что ученые недостаточно исследовали численность популяции лося и ее распространение на территории Украины.

"Но это не может быть вопросом суда. Суд рассматривает правомерность принятых государством решений. Административный же суд не может проверять выводы ученых, поскольку он просто не наделен тем объемом знаний и полномочий - проверять, насколько ученые правильно или неправильно решили этот вопрос", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, ранее зоозащитные организации призвали не допустить исключения европейского лося, популяция которого за последние годы сократилась втрое, из Красной книги.

В декабре 2017 года министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подписал приказ о внесении лося европейского в Красную книгу, которым, в частности, была запрещена охота на это животное на территории Украины.

27 ноября 2018 года Окружной админсуд Киева по иску охотников признал незаконными приказы Минприроды «О запрете охоты на лося» и «О внесении изменений в перечень видов, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)».

14 декабря в Минприроды сообщили, что подали в Шестой апелляционный админсуд жалобу на решение Окружного админсуда Киева, которым был отменен приказ министерства о занесении лося европейского в Красную книгу Украины.

По данным Семерака, по состоянию на декабрь 2018 года популяция лося европейского в Украине составляла чуть более 3 тысяч особей.

Зоозащитники заявляют, что к 2050 году лоси могут полностью исчезнуть в Украине, если их не внести в Красную книгу.