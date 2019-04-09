На Контрактовой площади в Киеве 13-14 апреля состоится шоу и выставка мототехники Bike Land 2019

На выставке все желающие смогут осмотреть и протестировать модели мотоциклов и электрических транспортных средств от ведущих производителей, получить навыки езды на байках, а также увидеть выступления каскадеров.

Киев. 9 апреля. УНИАН. На Контрактовой площади в Киеве в выходные, 13-14 апреля, состоится выставка мототехники Bike Land 2019.

Об этом организаторы мероприятия Денис Антонюк и Александр Дубовик сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

«Bike Land 2019 - это имиджевое мероприятие, шоу для привлечения внимания общественности к мотоспорту и мотокультуре. Мы покажем людям, где можно применить двухколесный транспорт, какие бывают типы мотоциклов, для чего они предназначены. Мероприятие пройдет в центре города, на Контрактовой площади. Каждый, кто видел мото только на дороге, сможет познакомиться с мотоциклами ближе, оценить различные типы мотоциклов: пит-байки - для бездорожья, эндуро - для туризма и бездорожья, спорт-байки - для быстрой езды по асфальту», - сказал Дубовик.

По его словам, организаторы мероприятия имеют целью донести людям, особенно тем, которые хотят приобрести мотоциклы, но боятся, что ездить на них опасно, что на самом деле, если ездить аккуратно и соблюдать правила, это не страшно и вполне безопасно.

В свою очередь Антонюк отметил, что выставка станет пропагандой мотоспорта, в частности шоссейно-кольцевых гонок SBK UA, которые проходят на территории спорткомплекса "Чайка" под Киевом.

«В 2018 году все этапы гонки прошли на «Чайке», однако спортсмены из отдаленных от Киева городов не смогли приехать. В этом году часть этапов соревнований состоится в регионах. Первый этап - 29-30 июня - автодром «Чайка», второй - 13-14 июля - картодром в Полтаве, третий - 17-18 августа - картодром в Каменском и финальный этап - 7-8 сентября - «Чайка»», - отметил Антонюк.

Также он сообщил, в этом году в Украине планируют провести соревнования на пит-байках - небольших мотоциклах. Бюджет турнира будет гораздо меньше, чем соревнований, во время которых участники ездят на спортивных мотобайках, и поэтому в таком турнире примут участие больше молодых спортсменов.

Кроме того, организаторы сообщили, что на выставке будет работать несколько зон.

Первая - выставка мотоциклов Ducati, Honda, Yamaha, BMW, BRP, YCF. Все эти компании представят новинки, которые привезли в Украину.

Вторая - зона эндуро (мотоциклы для бездорожья - УНИАН), где компания BMW продемонстрирует все возможности мотоцикла-внедорожника BMW R 1250 GS.

В третьей зоне NextGen можно будет протестировать различные модели одно- и двухколесного электротранспорта: электроскутеры, мотоциклы, моноколеса, гироборды, электровелосипеды.

Четвертая зона - зона сопутствующих товаров для мотоциклистов и мотоциклов, где будут проходить лекции от компании-производителя масел ELF, чтобы потенциальные владельцы мотоциклов смогли определиться, что именно им нужно, какой именно тип мотоцикла. Особенно это будет интересно тем, кто хочет заняться мотоспортом: мотокроссом, мотогонками, эндуро-гонками, скутер-гонками. Всего можно будет послушать 8 лекций.

Пятая зона - HighSkill - зона мотошкол. В этой зоне все, даже те, кто никогда не ездил на мотоциклах, смогут под руководством инструкторов протестировать малокубатурные мотоциклы.

В шестой зоне HighWay обустроят мотоарену, где будут выступать каскадеры на эндуро-мотоциклах. Посетители мероприятия, которые умеют ездить на байках, в этой зоне также смогут протестировать новинки от мотопроизводителей.