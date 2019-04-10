В Украине запустили проект для детей по безопасности дорожного движения

По статистике Нацполиции, за 2018 год в ДТП пострадали 262 ребенка и 12 погибли. За три месяца 2019-го года в ДТП уже 13 детей пострадали и один ребенок погиб.

Киев. 10 апреля. УНИАН. Представители бизнеса, общественности и органов власти запустили проект под названием "Безопасность детей на дорогах", в рамках которого эксперты проинспектируют организацию дорожного движения и пешеходные переходы возле детских учреждений по всей территории Украины, после чего предоставят соответствующие рекомендации компетентным органам.

Об этом на пресс-конференции УНИАН сообщил заместитель генерального директора медиагруппы «Автоцентр» Виталий Новак.

«Сегодня, 10 апреля, в Украине стартует масштабный проект «Безопасность детей на дорогах». Ситуация с безопасностью в целом на дорогах в Украине катастрофическая», - заявил он.

По словам Новака, по официальной статистике полиции, за 2018-ый год в Украине произошло 150 тысяч ДТП, в которых пострадали около 30 тысяч человек и 3350 погибли.

«Но еще страшнее, что в этих ДТП страдают дети. В статистике Нацполиции есть отдельный пункт, который называется – ДТП по вине детей. В этих ДТП за 2018 год пострадавших 262 ребенка и 12 погибших. За три месяца 2019-го года уже 13 детей пострадали в ДТП и один ребенок погиб», - сказал он.

«Это мы не объяснили деткам, что дорога – это источник повышенной опасности, что это чревато самыми серьезными последствиями. К счастью, вопросы безопасности на дорогах Украины поднимаются все чаще и чаще. В процесс включились и представители исполнительной и законодательной власти, то есть этот процесс уже запущен – создан специальный фонд для безопасности дорожного движения, в который уже поступают средства», - отметил Новак.

По его словам, задача проекта - инспекция аварийно опасных участков вокруг украинских школ и других детских учреждений. Группа журналистов медиагруппы «Автоцентр» вместе с экспертами проедут по населенным пунктам страны и проинспектируют организацию дорожного движения и пешеходные переходы возле детских учреждений.

«На первом этапе – в апреле и мае это будет только Киевская область, но мы собираемся проехать по всей Украине», - сообщил он, добавив, что уже выбрано 30 школ в Киевской области, куда отправляется «патрульный экипаж» после сегодняшней пресс-конференции.

Организаторы проекта отметили, что результаты инспектирования вместе с предложениями ведущих экспертов будут вынесены на обсуждение общественности, а затем переданы органам местного самоуправления и органам исполнительной власти.

Дополнительно команда при поддержке представителей Национальной полиции Украины и Министерства образования и науки Украины встретится со школьниками, будут проведены уроки в школах по ключевым правилам поведения на дорогах.

Среди детей будут распространены жилеты-светоотражатели, памятки и закладки.

Кроме того, контрольной фазой проекта станет проверка устранений органами власти выявленных проблем.

В свою очередь заместитель начальника отдела по связям с общественностью департамента патрульной полиции Алексей Зиборов сообщил, что с 2016 года был запущен проект «Школьный офицер полиции», «в 2018 году уже работает патрульная полиция – это 33 города. Основная задача этих офицеров - обучение детей не просто правилам дорожного движения, а безопасности, в том числе в автомобиле».

Он отметил, что в 2018 году были травмированы в ДТП 262 ребенка, а в 2017 году были травмированы 305 детей.

«Статистика улучшилась, у нас есть позитивная динамика», - заявил Зиборов, добавив, что количество ДТП с участием детей тоже уменьшилось на 10% в сравнении с 2017 годом.

В пресс-конференции приняли участие: Ирина Сысоенко, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения; Алексей Зиборов, заместитель начальника отдела по связям с общественностью Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины; Дамьен Мартан-Кошер, генеральный директор «Пежо Ситроен Украина»; Андрей Чабанов, директор по маркетингу «Пежо Ситроен Украина»; Любовь Пеллизарри, генеральный директор «Тоталь Украина»; Константин Анисимов, генеральный директор представительства Nokian Tyres в Украине; Виталий Новак, заместитель генерального директора медиагруппы «Автоцентр».

Организатор проекта - портал по продаже и покупке авто АвтоБазар.