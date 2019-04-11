Прокурор Кулик считает необоснованной отмену подозрений окружению Порошенко по «делу Курченко» и его исключение из группы прокуроров по делу (видео, фото)

По словам Кулика, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, отменяя подозрения лицам из окружения Порошенко, не имел и не мог иметь никакого документа из материалов уголовного производства, в том числе, и копий уведомлений о подозрении указанным лицам.

Киев. 11 апреля. УНИАН. Заместитель руководителя Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик считает необоснованной отмену подозрений экс-главе Администрации президента Украины Борису Ложкину, экс-председателю НБУ Валерии Гонтаревой и действующему заместителю главы АПУ Алексею Филатову по так называемому «делу Курченко», и исключение его из группы прокуроров по этому производству.

Об этом говорится в его рапорте от 11 апреля генеральному прокурору Украины Юрию Луценко, который Кулик зачитал на пресс-конференции в УНИАН.

«28 марта 2019 года в период времени 17.04-17.05 путем доступа к ЕРДР отменены уведомления о подозрении Стеценко, Гонтаревой, Ложкину и Филатову с указанием основания такого решения «по ошибке», - говорится в рапорте.

При этом, по словам Кулика, заместитель генерального прокурора Евгений Енин, принимая указанное решение, не имел и не мог иметь никакого документа из материалов уголовного производства, в том числе, и копий уведомлений о подозрении указанным лицам.

«Уже после принятия указанного решения Енин дал указание занести ему в кабинет имеющуюся часть материалов производства, что было выполнено в течение ночи с 28 на 29 марта 2019 года без оформления никаких письменных документов принятия передачи материалов. До настоящего времени мотивы такого решения не оформлены документально, ни одного письменного документа по указанным действиям последним не внесены, более того, действующий УПК Украины не предусматривает механизма отмены подозрения старшим группы прокуроров по уголовному производству с основанием «ошибочная» и такое решение не соответствует материалам уголовного производства», - говорится в рапорте.

Также Кулик добавил, что «организовано составление проекта постановления от 29.03.2019 о назначении группы прокуроров по уголовному производству, которым меня исключили из группы прокуроров в этом производстве, которое Вами (генпрокурором Юрием Луценко - УНИАН) подписано».

По его словам, данные об изменении группы прокуроров внесены в ЕРДР 31 февраля в нерабочее время. «Указанное решение об исключении меня из группы прокуроров, с учетом того, что я лично вел все направления расследований, никаким образом не обосновано», - отметил прокурор.

Как сообщал УНИАН, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе высшим должностным лицам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель главы АПУ Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/85203