В Украине за последние два года распространенность курения не уменьшилась, вместо этого появились новые опасные табачные изделия - эксперты (фото, видео)

Специалисты подчеркивают необходимость принятия новых «антитабачных» законов, которые должны вернуть тенденцию к уменьшению количества курильщиков.

Киев. 12 апреля. УНИАН. Эксперты заявляют, что в Украине за последние два года распространенность курения практически не уменьшилась, вместо этого появились новые опасные табачные изделия.

Об ухудшении ситуации с курением в нашей стране в последние годы заявили на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский и кандидат медицинских наук, эксперт по охране общественного здоровья, главный редактор международного рецензируемого журнала «Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe» Татьяна Андреева, ссылаясь на результаты опросов Киевского международного института социологии.

Согласно обнародованным на пресс-конференции данным исследования, распространенность ежедневного курения среди взрослых по состоянию на февраль 2019 составляет 42,2% среди мужчин и 9,4% среди женщин, тогда как в 2017 году показатели составляли 41,2% и 9,3 % соответственно.

Но, как отметила Андреева, предыдущий период исследований указывал на очень хорошую динамику уменьшения числа украинцев-курильщиков. Она напомнила, что последние неценовые законодательные ограничения относительно курения были приняты еще в 2012 году: запрет курения в ресторанах, запрет рекламы сигарет, медицинские предупреждения на пачках о вреде курения.

«В начале 2000-х годов распространенность курения росла, затем, после того как были впервые применены эффективные меры контроля над табаком, повышение налогов и т.д., распространенность курения начала стремительно снижаться. К сожалению, сейчас не наблюдается больше этого снижения. И в последнее время на рынке появились табачные изделия не для курения, а для нагрева табака, и среди курящих увеличился процент тех, кто пользуется этими продуктами. То есть мы видим, что распространенность курения в целом не меняется в последние годы», - отметила эксперт.

Андреева подчеркнула, что электронные сигареты и новые устройства для употребления табака путём нагревания являются новыми угрозами для общественного здоровья. «Чтобы люди не бросали курить, табачная индустрия навязывает новые изделия, которые якобы являются «менее вредными» либо помогают бросить курить. На самом деле современные исследования указывают, что польза этих изделий преувеличена, а для того, чтобы считать их безопасными, нет никаких оснований. Поэтому эксперты советуют регулировать эти изделия на законодательном уровне так же, как и обычные сигареты», - сказала Андреева.

По словам Скипальского, контроль над табаком требует системности, и с этим сейчас в Украине проблема, решение которой зависит от политической воли. «Отсутствие системности. То есть если 5-7 лет тому назад были предложены и введены стратегии, которые показали свой эффект, - они требуют выполнения и дальнейших шагов. Если этого не происходит, к сожалению, через 7 лет мы наблюдаем тенденцию к фиксации той положительной динамики, которая была. Если в дальнейшем ничего не делать, на тех достижениях, которые были достигнуты, можно почивать определенный период времени, но он закончится и эффект будет обратным. Отсутствие прогресса в уменьшении курения - это уже серьезный сигнал о необходимости законодательного вмешательства», - подчеркнул он.

По словам народного депутата Украины, председателя межфракционного депутатского объединения «Актуально» Елены Сотник, динамика этого парламента (Верховная Рада VII созыва) в принятии «антитабачных» решений ухудшилась, хотя есть достаточно поданных законопроектов. В частности, она напомнила о законопроекте №4030-а, который запрещает видимое размещение сигарет в витринах магазинов, ведь точки продаж используют для рекламы табачных изделий. Также документ предусматривает увеличение количества свободных от табачного дыма общественных мест.

По результатам представленного опроса, в течение 2017-2019 годов поддержки запрета сигаретных выкладок в магазинах выросла с 68% до 84%; 86% опрошенных выступают за увеличение количества общественных мест без табачного дыма, 89% считают, что нужно запретить продавать электронные сигареты детям.

Скипальский отметил, что Министерство здравоохранения поддерживает законодательные инициативы, которые будут способствуют уменьшению потребления табака. В том числе, подчеркнул он, уменьшению маркетинговой привлекательности и ценовой доступности табачных изделий. «Контроль над табаком - эффективное средство борьбы с возникновением неинфекционных заболеваний, на которые приходится более 80% случаев преждевременных смертей», - подчеркнул он.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/85223