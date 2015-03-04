Киев. 4 марта. УНИАН. Общественные организации призывают правительство не ликвидировать Черкасскую Академию пожарной безопасности им. Героев Чернобыля.

Об этом на пресс-конференции УНИАН заявила председатель правления ВОО «Союз общественных организаций Украины «Народный совет» Надежда Лукашевич.

В частности, она отметила, что в Черкассах более 25 лет действует Академия пожарной безопасности им. Героев Чернобыля. «Среди ее выпускников те, кто совершил свой бессмертный подвиг во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, став Героями Украины», - подчеркнула Лукашевич.

«Еще во времена правления экс-президента Украины Виктора Януковича было решено ликвидировать академию с целью завладения 12 гектарами земли. С этой целью тогдашний премьер-министр Николай Азаров подписал решение о присоединении Черкасской Академии пожарной безопасности к Харьковскому университету гражданской безопасности, и тем самым центр подготовки профессиональных пожарных сосредоточили на востоке Украины», - отметила она.

«В 2014 году было издано председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергеем Бочковским поручение о том, что продолжается это распоряжение предыдущего премьера», - отметила Лукашевич.

В свою очередь заместитель начальника Академии пожарной безопасности им. Героев Чернобыля, кандидат технических наук, профессор Александр Тищенко отметил, что, «несмотря на обращения и нашего коллектива, и студенческого самоуправления, и профсоюзов, и народных депутатов, и председателя Комитета ВР по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Николая Томенко, других структур, те начатые «реформаторские» действия Азарова продолжаются и сейчас. Председатель ГСЧС Сергей Бочковский свое поручение, которое касается ликвидации академии, не согласовывал ни с Министерством образования, ни с Министерством внутренних дел, куда мы подчинены соответствующим образом, не согласовывая его с областной администрацией, депутатами областного совета, он единолично принял соответствующее решение до 25 декабря 2015 года ликвидировать Черкасский институт пожарной безопасности».

«С этим мы согласиться не можем, потому что Академия пожарной безопасности является фактически единственным воинским формированием в центре Украины», - сказал он.

«Наша главная цель – это вынесение на рассмотрение правительства вопроса с тем, чтобы отменить решение правительства Азарова о ликвидации академии и соответствующим образом возродить ее», - подчеркнул Тищенко.