Экс- глава Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин презентовал в Киеве книгу «Линия разграничения» (фото, видео)

Николай Литвин рассказывает о деятельности пограничников и реформах, благодаря которым постсоветская структура стала современным правоохранительным органом.

Киев. 16 апреля. УНИАН. Бывший председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин презентовал в Киеве свою книгу «Линия разграничения».

Презентация издания состоялась сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Николай Литвин с 2001 года был председателем Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины - командующим Пограничными войсками Украины, с 2003 года по 2014 год - председателем Государственной пограничной службы Украины.

Автор отметил, что его книга охватывает 13-летний период его руководства, развития ведомства и системы охраны границы, решения ряда проблемных вопросов, а также трагические этапы войны «сквозь призму всех важных исторических, экономических, политических событий и знаковых государственных деятелей».

Литвин сообщил, что книга состоит из четырех частей: «От Пограничных войск до Государственной пограничной службы Украины», «Испытание войной», «Уроки войны и комплекс обороны и безопасности Украины» и «О личном».

Так, первая часть охватывает период с 2001 по 2013 год и раскрывает разноплановую деятельность всех звеньев управления пограничного ведомства по реальному проведению реформ.

«Это хрестоматия реформирования государственного учреждения ... на базе новейшего зарубежного и отечественного опыта, с учетом всех проблем и недостатков, которые были связаны с состоянием войск, бюджетом, а также на фоне опоздания и отставания общегосударственных подходов к реформированию сил обороны и безопасности с советской модели в современные подходы и виды», - сказал Литвин.

Он отметил, что знаковыми событиями периода, о которых говорится в книге, были, в частности, события вокруг острова Тузла в 2003 году, российско-грузинская война 2008 года и проведение в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

«В конце 2013 года - начале 2014 года профессиональная пограничная служба, пройдя все этапы реформирования, единственная из всех силовых структур во времена испытаний Майданом и войной, стала организованной силой, четко управляемой, которая смогла сама в июне 2014 года держать границу, а значит, беречь государство», - отметил Литвин.

Вторая часть книги, «Испытание войной», отметил автор, является «сложной» и охватывает период с февраля по октябрь 2014 года.

«Повествование охватывает майданный период, начальный период войны, сам ход войны и становление линии разграничения. Рассказ базируется на фоне политических процессов в государстве», - отметил Литвин.

Он добавил, что пытался осознать и дать ответ на «первопричины возникновения кризиса власти, падения власти, разграничения общества, ослабления государства, что привело к потерям как части территории, так и населения в Крыму и на востоке страны».

«В этой части без купюр изложены все сложные вопросы, связанные с событиями в Крыму, с сохранением состава Морской охраны, передислокацией Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ в Херсонскую, Запорожскую, Николаевскую области и созданием соответствующей инфраструктуры на временной границе», - отметил автор.

Кроме того, в этой части книги речь идет и о начале боевых действий на границе.

«Весной-летом 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей пограничники остались единственными представителями государственной власти, и именно они не сдали без боя или приказа ни одного объекта, военного городка, органа управления или пункта пропуска», - подчеркнул Литвин и отметил также роль в этом Администрации Государственной пограничной службы.

Автор книги отметил, что быстрая перенастройка ведомства с выполнения правоохранительных функций к ведению военных действий является уникальной и требует дополнительного изучения.

«В книге я хронологически показал боевые действия пограничных подразделений, частей, тактических группировок, морских подразделений и частей на государственной границе, мужество и героизм наших людей», - констатировал он.

Литвин отметил, что за время проведения антитеррористической операции, по состоянию на 1 октября 2014 года, потери ГПСУ составляли 61 погибший, 344 раненых, 9 пропавших без вести и один пленный.

В третьей части книги автор делится своим видением, предложениями и рекомендациями по модернизации комплекса обороны и безопасности в контексте «перезревших» и принципиальных реформ политической системы страны, а также, в частности, и своими взглядами относительно необходимых реформ в МВД, СБУ и Нацгвардии.

Художественное оформление книги выполнила художник Беата Кулак. Книга содержит более 150 фотографий и схем, которые издаются впервые.

Фото с презентации: https://photo.unian.net/rus/themes/85294