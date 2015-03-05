В Киевской области стартовал конкурс среди школьников на самое оригинальное исполнение гимна Украины

Киев. 5 марта. УНИАН. В Киевской области стартовал конкурс среди школьников на самое оригинальное исполнение Государственного Гимна Украины.

Конкурс «Мы - Будущее» председатель правления общественной организации «Новое начало» Александр Тигов презентовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Специально для проведения конкурса украинские IT-специалисты создали интернет-площадку "Мы - Украинцы". Участники смогут проявить свои таланты, разместить собственный вариант исполнения гимна и принять участие в голосовании.

«Мы начали конкурс с Киевской области среди школьных коллективов на лучшее исполнение гимна Украины. У нас есть призовой фонд - 200 тысяч гривень. Потом, мы надеемся, это выйдет на всеукраинский уровень, и в конкурсе будут принимать участие дети из других областей, и подключатся все школы Украины. Оценки участникам конкурса будут ставить, в первую очередь, по «лайкам», количеству просмотров, а затем будет профессиональная оценка нашего жюри», - сообщил Тигов.

В свою очередь, телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель Григорий Решетник отметил, что конкурс имеет четкую структуру, и каждому ребенку дают возможность поверить в себя.

«Все абсолютно объективно, потому что у нас нет никакой заангажированности, как для творческих людей, в том, чей это ребенок. Самое главное – чтобы он был талантлив. Я за то, чтобы таких инициатив становилось больше, чтобы мы обращали внимание на младшее поколение, формировали у них сознание честности, прозрачности и объективности. Я за то, чтобы этот конкурс становился всеукраинским. Мы все сделаем, что от нас зависит, и я очень хочу, чтобы подобных мероприятий становилось больше и больше», - сказал он.

В то же время певица, телеведущая, заслуженная артистка Украины, общественный деятель, президент творческого агентства «Территория А», президент Фонда возрождения культурной среды Киева Анжелика Рудницкая отметила, что этот конкурс проводится не ради популяризации государственного гимна, потому что его и так очень любят и исполняют как дети, так и старшее поколение.

«Мы это делаем не ради популяризации, потому что сегодня уже популяризация гимна не нужна. Очень хорошо, что мы даем возможность детям проявить себя, и я рада, что это не телевизионное шоу. Мне бы хотелось, чтобы в нашем прозрачном по структуре конкурсе была сила духа, объединительная сила. В этом конкурсе для нас очень важно, чтобы дети не комплексовали, не боялись исполнять гимн. Это может быть трогательно, оригинально, масштабно, но нам хочется, чтобы это было особенное исполнение. Хотя, наверно, выбирать будет чрезвычайно сложно, потому что дети все – особенные и прекрасные», - сказала она.

Представитель благотворительного фонда имени комбата 11-го батальона территориальной обороны «Киевская Русь» Александра Гуменюка Елена Гуменюк выразила убеждение, что конкурс среди детей на самое оригинальное исполнение Государственного Гимна Украины очень нужен.

«Этот конкурс нужен для наших детей, потому что сегодня мы сеем детям зерна патриотизма. Он очень уместен, поскольку, благодаря нашим детям, мы прославляем то, что мы делаем. Они – будущее нашей страны. Я считаю, что этот конкурс необходим не только в нашем регионе, а по всей Украине», - сказала она.

По убеждению Гуменюк, каждый маленький украинец исполняет гимн не потому, что его вынуждают к этому, а потому что имеет желание и потребность.

Организаторы также отметили, что конкурс будет длиться с 1 марта по 1 июня. В конкурсе могут принять участие школьники или школьные коллективы Киевской области. Одна школа может предложить к участию неограниченное количество конкурсантов. За первое место (1 участник) победитель получит 60 тыс. грн, за второе (2 участника) – по 40 тыс. грн, за третье (3 участника) – по 20 тыс. грн.