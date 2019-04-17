Нынешний парламент должен быть распущен и необходимо заблокировать создание «антипрезидентской коалиции» относительно Зеленского - депутат Куприй (видео)

По словам Виталия Куприя, парламент можно распускать до 27 мая.

Киев. 17 апреля. УНИАН. Верховная Рада восьмого созыва должна быть распущена и необходимо заблокировать создание антипрезидентской коалиции в парламенте, когда президентом будет избран Владимир Зеленский.

Об этом заявил народный депутат Украины, руководитель МДО «За следующего президента Украины Владимира Зеленского» Виталий Куприй на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день ведутся «тайные переговоры» между политическими силами, которые представлены в Верховной Раде, по формированию антипрезидентской коалиции, в случае победы на выборах кандидата в президенты Зеленского.

Куприй подчеркивает необходимость досрочного прекращения работы нынешнего парламента.

Он добавил, что на сегодняшний день для этого есть основание - отсутствие коалиции, куда бы входили минимум 226 народных депутатов.

Депутат напомнил, что 18 февраля 2016 года, после выхода из состава парламентской коалиции «Европейская Украина» фракций Радикальной партии Олега Ляшко, «Самопомич» и «Батькивщина», фактически прекратилась её деятельность.

Куприй подчеркнул, что нынешняя власть настаивала на том, что коалиция существует, но при этом председатель Верховной Рады отказывался ему как народному депутату предоставить поименный список народных депутатов, входящих в неё.

Он подчеркнул, что именно отсутствие коалиции депутатских фракций является наиболее вероятным основанием для досрочного прекращения работы парламента.

Адвокат, специалист по вопросам избирательного законодательства Вячеслав Самсоненко заявил, что президент Украины имеет право на досрочное прекращение полномочий парламента, если, в частности, в течение одного месяца в ВР не будет сформирована коалиция депутатских фракций. По его словам, с 18 февраля 2016 года существует правовое основание для досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады.

При этом он подчеркнул, что полномочия Верховной Рады не могут быть досрочно прекращены президентом Украины в последние шесть месяцев срока полномочий ВР.

Адвокат отметил, что Верховная Рада Украины нынешнего восьмого созыва вступила в полномочия 27 ноября 2014 года, а срок её полномочий составляет пять лет, поэтому очередные выборы в ВР должны состояться 27 октября 2019 года. По его словам, соответственно, предельной датой исчисления последних шести месяцев срока полномочий ВР является 27 ноября 2019 года, таким образом, полномочия парламента могут быть досрочно прекращены новоизбранным президентом Украины до 27 мая 2019 года.

Куприй, в свою очередь, добавил, что Центральная избирательная комиссия не позднее чем на десятый день со дня повторного голосования устанавливает и объявляет результаты повторного голосования по выборам президента Украины, то есть не позднее 1 мая. При этом он напомнил, что официальным объявлением результатов выборов президента Украины является опубликование результатов выборов президента Украины в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр», ориентировочно в трехдневный срок, то есть до 4 мая. По его словам, торжественное заседание Верховной Рады, на котором новоизбранный президент Украины приносит присягу украинскому народу, проводится не позднее чем через тридцать дней после официального объявления результатов очередных выборов президента Украины, то есть можно предположить, что инаугурация должна состояться не позднее 4 июня.

Куприй отметил, что дата и время проведения инаугурации по согласованию с новоизбранным президентом Украины определяются решением Верховной Рады, а в случае непринятия такого решения дата и время проведения торжественного заседания определяются председателем ВР. При этом он выразил надежду, что новоизбранный президент скорее всего вступит на пост до 27 мая, и у него есть обоснованное правовое основание для принятия решения о досрочном прекращении полномочий парламента.

Куприй не исключает развития такого сценария в ВР, когда, не дождавшись пока Зеленский вступит в полномочия, в случае его избрания президентом Украины, ориентировочно объявят о создании новой коалиции, которая будет включать в себя большинство от фракций «Блок Петра Порошенко» и «Народного фронта», полностью депутатов из фракций Радикальной партии и «Батькивщина», частично «Самопомич» и депутаты, которые не входят во фракции.

По его словам, речь идет о создании «антипрезидентской коалиции». Он сообщил, что такие переговоры ведутся и считает, что такой сценарий возможен.

Куприй также считает, что может быть задействован сценарий, когда политические оппоненты будут оттягивать сроки инаугурации следующего президента Украины до 27 мая 2019 года с тем, чтобы истек срок, в который разрешается роспуск парламента.

Отвечая на вопрос журналистов, являются ли его заявления личной позицией Куприя или это позиция штаба Зеленского относительно возможного роспуска парламента Украины, народный депутат отметил, что «не уполномочен от Владимира Зеленского, это моя личная инициатива». «Я это говорю как человек, который против действующего президента, который за изменения в Украине, поддерживает абсолютное большинство программных моментов Владимира Зеленского, в частности, что касается борьбы с коррупцией и реформ правоохранительного сектора», - подчеркнул Куприй.