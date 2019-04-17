Руководство Николаевского предприятия «Захид» призывает СБУ прекратить безосновательное блокирование работы компании (видео)

Сотрудники СБУ в Николаевской области уже третью неделю блокируют нормальную работу предприятия.

Киев. 17 апреля. УНИАН. Руководство Николаевского предприятия «Захид», которое осуществляет деятельность по импорту европейского стекла в Украину, призывает Службу безопасности Украины прекратить безосновательное блокирование работы компании.

С соответствующим заявлением на пресс-конференции в УНИАН выступили представители предприятия, а также представитель компании-поставщика продукции Trakya Glass Bulgaria Онер Атакан и начальник службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в Украине Стефан Сафрониев.

Как рассказал заместитель директора ЧП «Захид» по вопросам внешнеэкономической деятельности Дмитрий Осипов, сотрудники СБУ в Николаевской области уже третью неделю блокируют нормальную работу предприятия.

По словам Осипова, 25 марта в офис компании из Киева прибыла следственная группа Нацполиции в сопровождении сотрудников СБУ Николаева для проведения обысков на основании постановления Печерского суда Киева в попытке найти документы, свидетельствующие о якобы неправомерных действиях предприятия, связанных с импортом стекла. Параллельно обыски проходили по месту жительства сотрудников предприятия. В общей сложности было задействовано более 40 правоохранителей.

«В тот же день менеджмент компании предоставил сотрудникам СБУ и Нацполиции все необходимые документы, был показан товар, проведена инвентаризация, произведена выемка документов. Нарушений в ходе проведения обысков выявлено не было», - сказал он.

Осипов сообщил, что в этот момент в николаевском порту производилась выгрузка судна “My Efekan 2” со стеклом для предприятия «Захид», которое за день до этого уже было полностью растаможено. Тем не менее, сотрудниками СБУ было дано распоряжение опломбировать таможенный склад предприятия, что заблокировало выгрузку судна, и 7 грузовиков со стеклом были заблокированы на причале под открытым небом во время дождя.

После окончания обысков сотрудники СБУ следующие три дня досматривали уже оформленный таможней груз и продолжали всячески препятствовать выгрузке судна. Так, 27 марта в таможню было подано две электронные декларации на импорт товара с таможенного склада. По обеим декларациям таможней, по письменному поручению СБУ, был инициирован осмотр товара. При этом ни 27 марта, ни 28-го сотрудники СБУ не прибыли, из-за чего николаевская таможня осмотр проводить не стала. При этом согласно нормам Таможенного кодекса завершение таможенного оформления должно осуществляться в течение 4 часов с момента подачи декларации. Сотрудники СБУ и таможни приехали на таможенный осмотр лишь 29 марта, то есть спустя 46 часов после подачи декларации.

Также Осипов сообщил, что подобная ситуация повторилась и с судном «Nova», которое прибыло в порт 30 марта с грузом стекла и зеркала в количестве более 2,2 тыс. тонн. Представители СБУ и таможни прибыли в порт для проведения таможенного осмотра судна «Nova» лишь 4 апреля - на 6-й день после того, как СБУ потребовало провести осмотр товара. При этом, как и ранее, нарушений во время осмотра выявлено не было. Общее время стоянки судна у причала порта составило 9 дней вместо 3 обычных.

Далее, в период с 8 по 12 апреля предприятием было подано еще 5 таможенных деклараций, по всем таможенным декларациям проводился таможенный досмотр с нарушением сроков таможенного оформления.

Более того, отметил Осипов, в это время николаевская таможня принимает решение об увеличении на 23% таможенной стоимости товара «стекло». То есть таможня не согласилась с ценой товара, который был приобретен предприятием у аккредитованного европейского экспортера-производителя по прямому контракту с предоставлением всех необходимых подтверждающих документов. При этом таможня решила отказать в оформлении товара европейского производства с использованием льготной нулевой ставки пошлины в соответствии с международным Соглашением об ассоциации с ЕС, так как таможня сомневается, что на европейском заводе производят европейские товары, и приняла решение, что ставка пошлины на европейский товар должна быть увеличена с 0% до 10%.

«Таким образом, мы видим сложившийся сценарий, когда СБУ действует по определенному сценарию с целью заблокировать предприятие. Не с целью найти правонарушение, так как за 3 недели ни одного мало-мальского нарушения не было найдено, а с целью давления на бизнес», - отметил он.

Присутствовавший на пресс-конференции директор предприятия «Захид» Валерий Коваленко сообщил, что компания оценивает убыток, понесенный из-за таких действий СБУ, примерно в 5 млн грн.

«В результате этих действий мы понесли убытки по: простою двух судов на общую сумму 1,2 млн грн; товар стоимостью 2,7 млн грн, который был заблокирован СБУ на грузовиках в порту, был испорчен дождем; неправомерное повышение таможенной стоимости стекла привело к убыткам в размере 620 тыс. грн; непризнание преференции для стекла европейского происхождения привело к убыткам в размере 45 тыс. грн. На сегодняшний момент наше предприятие сгенерировало убытки порядка 5 млн грн», - сказал Коваленко.

Также он сообщил, что с подобными неправомерными действиями сотрудников СБУ столкнулись почти все крупные предприниматели Николаевской области.

«На сегодняшний момент данная ситуация уже касается почти каждого крупного налогоплательщика Николаевской области. Необходимо придать данному вопросу максимальную огласку. Наши коллеги просили не называть названия их компаний, они боятся, пытаются решать вопрос. Мы считаем, что решать вопрос нет необходимости, а нужно максимально придавать огласку этому вопросу», - отметил он.

В свою очередь владелец компании Анатолий Андреев заявил, что видит в таких действиях правоохранителей давление на бизнес.

«Я вижу в этом способ задавить мой бизнес, чтобы я прибежал, о чем-то договаривался, как это делают все, но мы не все, мы решили пойти другим путем», - сказал он.

На сегодняшний день предприятие уже подало 5 исков в административный суд о неправомерности действий таможенных органов.