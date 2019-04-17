Следующий президент Украины должен выполнять волю общества - общественные и политические деятели (видео)

Киев. 17 апреля. УНИАН. Общественные и политические деятели Украины акцентируют внимание на существующем состоянии коррупции в стране и недостатках в работе правоохранительной и судебной систем, а также и считают, что следующий президент Украины должен выполнять волю общества.

Об этом они заявили на пресс-конференции в агентстве УНИАН на тему: "Будущее Украины сквозь призму президентских выборов".

Украинский политик, правозащитник, многолетний политзаключенный советских концлагерей, народный депутат Украины I, II и IV созывов, Герой Украины Степан Хмара высказал мнение, что нынешняя избирательная кампания проходит в атмосфере «неслыханной лжи, истерии и нагнетания страхов в обществе».

«Сегодняшний президент и его команда пытаются представить с лучшей стороны, что, мол, «президент Украины спас от российской агрессии наше государство, построил армию, прекрасно ведет Украину к европейской интеграции». И в таких соответствующих тонах, под такими патриотическими лозунгами идет эта кампания», - отметил он.

Степан Хмара, в частности, сетует, что «на дипломатическом уровне Украины по вине президента не добилась признания России как стороны военного конфликта». «И таким образом, в мире воспринимают эту войну как внутренний конфликт», - подчеркнул правозащитник.

Он также высказал мнение, что не было сделано ничего для того, чтобы «добиться и организовать доказательную базу для международного сообщества, чтобы Россию выставить как агрессора».

По мнению Степана Хмары, действующий президент Петр Порошенко «установил тот режим, закончил то, что не удалось сделать Януковичу». «Он установил систему государственного управления в Украине по типу мафиозных правил, а не Конституции. Он злостный нарушитель Конституции, и это можно приводить на множестве примеров», - сказал он.

Кроме того, считает Степан Хмара, Порошенко является «главным источником коррупции и первым коррупционером Украины». «Он является организатором разграбления Украины, мародерства... Недавно наша общественность узнала, как разворовывались государственные средства, выделяемые на оборонную промышленность, при помощи, непосредственного участия друга Порошенко и бизнес-партнера Свинарчука и других».

Адвокат, юрист, представитель ГО «Черниговский центр прав человека» Сергей Нестеренко высказал мнение, что на сегодняшний день «отсутствует правоохранительная система в государстве вообще», а граждане и их права, предусмотренные Конституцией и законами, «абсолютно не защищены».

«Нет механизма защиты нарушенных прав. Вернее, он есть, но, несмотря на то, что все правоохранительные органы свою работу делают формально, то фактически реализовать защиту нарушенных прав невозможно», - сказал он.

Также Сергей Нестеренко подчеркнул, что «фактически никто не наказан ни за преступления на Майдане, ни за коррупционные правонарушения, ни за что». «Желания на настоящее время наказывать нет», - добавил он и выразил недовольство также состоянием судебной системы.

Так, по мнению адвоката, в настоящее время Порошенко «не использовал возможность изменить правоохранительную систему».

Государственный и общественный деятель, первый генеральный прокурор Украины (1991-1993 гг.), заслуженный юрист Украины, народный депутат Украины I, II и III созывов, судья Конституционного Суда Украины (2006-2015 гг.) Виктор Шишкин отметил, что «У нас сегодня парламентско-президентская республика. Президент не является царем, а внешнюю политику определяет п. 9 статьи 92 Конституции Украины, где четко указано, что внешняя политика определяется исключительно законами Украины. В соответствии с этим, европейский вектор наш парламент уже давно определил. Есть закон о внешней и внутренней политике, где четко указывается ориентация на Евросоюз и НАТО. Поэтому, когда рассказывают о Порошенко и говорят что прийдет другой президент и все заблокирует - это элементарная спекуляция. Какой бы ни был президент, он должен будет действовать в рамках того закона, который ему определил парламент». Кроме того, Виктор Шишкин выразил недовольство Минскими договоренностям, назвав их «минским договорняком».

Заместитель командира батальона ОУН, позывной «Седой», член УНСО, майдановец, общественный деятель Андрей Пастушенко в своем выступлении заявил: «Не важно, кто станет президентом, но следующий президент должен выполнять волю общества, волю нации. Только тогда он будет на месте... Нормальный президент, нормальная власть должны слушать и слышать свой народ, слышать, чего они хотят, и делать соответствующие выводы».

Он считает, что управлять государством власть должна только «в оперативном или в локальном отношении», а в «стратегическом, высоком отношении» она должна делать так, как ей говорит народ.

«Тогда это правильная власть, тогда это мудрая власть. На сегодняшний день такой власти в Украине нет. И из-за этого у нас проблемы, начиная с незаконных застроек, начиная с уничтожения лесов, там янтарь добывают бандитским способом», - подчеркнул Андрей Пастушенко.