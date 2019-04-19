В общественной сети заявляют о поступлении информации из регионов об организации некоторыми райгосадминистрациями довоза людей в Киев на НСК «Олимпийский».

Киев. 19 апреля. УНИАН. Гражданская сеть «ОПОРА» в день выборов планирует проводить параллельный подсчет голосов на основе статистической выборки на 1,5 тыс. участков.

Об этом сообщила председатель правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Она отметила, что на повторных выборах президента Украины на всей территории государства работают 200 долгосрочных наблюдателей ОПОРЫ. По ее словам, наблюдатели будут присутствовать на уровне окружных избирательных комиссий.

По оценке Айвазовской, в апреле предвыборная кампания кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко была конкурентной, хотя иногда проходила «с нарушениями, в частности, правил проведения предвыборной агитации и финансирования выборов как таковых».

По ее словам, это связано с политическим обострением в обществе в целом и нежеланием кандидатов, очевидно, ждать официального объявления результатов выборов в первом туре, поэтому кандидаты начали предварительную агитацию. Она отметила, что финансовые затраты на агитационную деятельность в это время имели откровенно теневой характер, ведь осуществлялись не из избирательных фондов.

Айвазовская отметила, что в регионах Украины агитационный период между первым и вторым туром был довольно слабым, и коммуникация между кандидатами происходила скорее виртуально - через СМИ, обращения и наружную рекламу.

Аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев сообщил, что со вчерашнего дня получают информацию из регионов об организации некоторыми райгосадминистрациями довоза людей в Киев на НСК «Олимпийский», где сегодня вечером состоятся дебаты. Он отметил, что вчера наблюдателю удалось проверить «на уровне двух райгосадминистраций Ивано-Франковской области, что они действительно являются теми провайдерами информации о выезде людей на эти неофициальные дебаты как формы предвыборной агитации и в пределах своей деятельности».

«С точки зрения предотвращения возможных злоупотреблений административным ресурсом мы обращаемся к представителям органов власти с просьбой разъяснить источники финансирования и вовлеченность в поддержку того или иного кандидата при организации и транспортировке избирателей», - подчеркнул он и отметил, что наблюдателям не было объявлено, в пользу какого кандидата организуется эта поездка.

«Но, безусловно, участие райгосадминистраций в неофициальных мероприятиях, которые являются формой предвыборной агитации, вызывает определенные вопросе и будем дополнительно изучать эту ситуацию», - заверил Клюжев.

Айвазовская добавила, что в Киеве можно наблюдать автобусы, в частности, с запорожскими номерами.

«С одной стороны ничего в этом криминального нет, если: а) это было проплачено из избирательного фонда кандидата; б) если там были привлечены должностные лица, которые в этот время не находились на рабочем месте и не злоупотребляли служебными полномочиями, а, например, находились в отпуске», - сказала она и добавила, что необходимо выяснять, как происходил этот подвоз людей.

Айвазовская выразила надежду, что нынешние дебаты на НСК «Олимпийский» «завершатся мирно и спокойно» и дебаты на Общественном также.

«Потому что, очевидно, что десятки тысяч граждан, которые могут быть мобилизованы и присутствовать на большой территории НСК «Олимпийский», должны находиться в безопасности», - подчеркнула она и акцентировала важность предотвращения любых провокаций.

«Сегодня вызов для Национальной полиции и органов правопорядка в том, чтобы никакие провокации там не произошли. Тем более, что они, очевидно, могут возникнуть из-за интереса, или конечным бенефициаром их может быть третья сторона, а не представители обоих кандидатов», - убеждена Айвазовская.

Аналитик ОПОРЫ Александр Неберикут заметил, что вновь избирательные комиссии комплектовались на основе представителей избирательных комиссий, которые были во время первого тура выборов. По его словам, «фактически 69% членов вновь сформированных ОИК перед этим работали в ОИК от других кандидатов. Владимир Зеленский с той квоты, которую он использовал, - около половины членов избирательных комиссий, которые ранее представляли других кандидатов, в частности, Николая Габера, Олега Ляшко, Анатолия Гриценко, Александра Шевченко, Юлию Тимошенко - в среднем по 5-6% от каждого из них». В то же время, у кандидата Порошенко «количество людей, которые до этого были включены по представлению других кандидатов, больше - это 82%, и тоже есть несколько кандидатов, от которых в основном представлены эти кандидатуры, - Юлия Литвиненко, Владимир Петров, Василий Журавлев, Юрий Тимошенко ».

В отчете ОПОРЫ, по результатам наблюдения за избирательным процессом на повторном голосовании, говорится, что особенностью периода между первым и вторым турами голосования стало проведение негативных агитационных кампаний против кандидатов на пост президента Украины.

«Массовая контрагитация нередко была анонимной, а источники финансирования такой активности не были прозрачными. К кампаниям по контрагитации довольно активно привлекались отдельные неправительственные организации, проводившие агитацию против кандидатов на пост президента Украины. Как показывает мониторинг ОПОРЫ, наиболее активно распространялись материалы негативного характера в отношении кандидата Владимира Зеленского, но и Петр Порошенко был объектом таких информационных кампаний», - добавили в ОПОРЕ.