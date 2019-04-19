Ольга Айвазовская подчеркивает, что члены УИК не имеют права уклоняться от своей работы

Она напомнила, что неявка члена комиссии без обоснованных причин предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Киев. 19 апреля. УНИАН. Координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская подчеркивает, что члены участковых избирательных комиссий не имеют права уклоняться от своей работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

«По состоянию на сейчас по всей территории Украины сформированы участковые избирательные комиссии. Хотя были серьезные проблемы, и в части ОИК пришлось доукомплектовывать участковые избирательные комиссии за счет собственных резервов и лиц, которые или привлекались накануне, во время первого тура, к проведению, организации, администрированию избирательного процесса, или просто появились по призыву Центральной избирательной комиссии, средств массовой информации в ОИК с предложением принять участие в этом процессе», - отметила Айвазовская.

Она напомнила, что есть три основания, в связи с которыми результаты голосования на уровне УИК могут быть не установлены или опротестованы. Так, по ее словам, избирательные бюллетени должны выдаваться на основании паспортов. Она привела пример, в случае, если при явке в 1,5 тыс. избирателей на участке будет зафиксировано 75 фактов выдачи бюллетеней без паспорта, то этого будет достаточно для того, чтобы на этом участке результаты не были установлены.

Другими основаниями являются вброс или уничтожение избирательных бюллетеней в день голосования, добавила Айвазовская.

Она призвала полицию, наблюдателей и членов комиссий быть внимательными относительно пребывания посторонних лиц в помещении для голосования без имеющихся на то оснований.

В то же время, отметила она, наблюдая за процессом формирования УИК, был составлен рейтинг регионов, которые, возможно, «будут проблемными, ввиду того, что кандидаты не заполнили квоты в полной мере, и ОИК подбирали из собственных резервов граждан для того, чтобы работать в избирательных комиссиях».

«Но мы не знаем, придут ли они в день голосования или нет исполнять свои обязанности», - сказала Айвазовская и добавила, что речь идет о Черкасской, Луганской, Херсонской, Одесской, Закарпатской области и городе Киев.

Она пояснила, что для большого участка, на котором должны присутствовать 16 членов комиссии (полный состав), день голосования состоится, если в день выборов приходят 9 человек; для среднего - 8, для малого - 7.

"Неявка члена комиссии без надлежащих на то, обоснованных причин - это нарушение 157-й статьи Уголовного кодекса Украины, часть первая, и наказывается до 3 лет заключения. Поэтому очень хотелось бы обратить внимание тех членов комиссий, а их более 400 тысяч в Украине будет задействовано в день голосования, они обязаны уже в этой ситуаций прийти и выполнять свои обязанности как организаторы выборов и администраторы избирательного процесса. потому что за неявку можно получить, в том числе тюремное заключение», - сказала Айвазовская.

Она добавила, что в случае, если будет доказан заговор лиц по основаниям, по которым состоялась неявка, может быть наказание в размере от 3 до 7 лет заключения.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы члены комиссий шли на преступление в случае, если есть мысль каким-то образом препятствовать избирательному праву, в том числе, путем уклонения от исполнения своих обязанностей в день выборов», - подчеркнула эксперт.