Собственник предприятий по производству воды просит прокуратуру открыть уголовное производство относительно Владислава Каськива

Киев. 6 марта. УНИАН. Директор и совладелец «Аква Инвест Групп», а также еще нескольких компаний по добыче и расфасовке воды Александр Ногачевский обратился с заявлением к генеральному прокурору Украины, в котором требует открыть уголовное производство относительно экс-руководителя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива.

Как сообщил Ногачевский сегодня на пресс-конференции в УНИАН, в настоящее время он и его родные ощущают давление со стороны Каськива и его окружения, что связано с его позицией относительно действий бывшего главы Госагентства по инвестициям при реализации проекта «Качественная вода».

По словам Ногачевского, в феврале 2013 года он начал сотрудничество с Госагентством по инвестициям относительно привлечения компаний, в которых он был собственником, к реализации проекта агентства «Качественная вода». При этом из запланированных на данный проект 650 млн грн его компании получили всего 1,5 млн грн, а основное финансирование было направлено на другую компанию с кипрскими собственниками. Именно эта компания «под его документацию» подписала контракт с Нацагентством по инвестициям на осуществление данного проекта, сказал Ногачевский.

Он также сообщил, что в сентябре прошлого года принадлежащие ему предприятия по добыче и расфасовке воды были захвачены неизвестными вооруженными людьми, которые применяли физическое давление к некоторым сотрудников фирм. И в настоящее время он не контролирует ситуацию на этих предприятиях.

По словам Ногачевского, он предпринял ряд действий с целью «сбора фактов относительно отмывания Владиславом Каськивым средств за рубежом, в том числе в Европейском Союзе». Он заявил, что 29 октября 2014 года в Киеве он был задержан и доставлен вооруженными людьми в офис, в котором находились Владислав Каськив и командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук, которые потребовали от него прекратить обнародование информации относительно действий Каськива.

Также Ногачевский отметил, что в своем заявлении прокурору требует признать его потерпевшим в рамках данного уголовного производства, а также принять все необходимые меры по обеспечению безопасности его и членов его семьи.

Справка УНИАН. Владислав Каськив занимал пост главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами с декабря 2010 года по март 2014 года.

Проект «Качественная вода» предусматривал строительство 23 тыс. систем питьевой воды в детских садах, школах и т.д.