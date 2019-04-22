Комитет избирателей Украины констатирует уменьшение количества нарушений во время второго тура президентских выборов

По данным комитета, более половины выявленных фактов нарушений законодательства связаны с работой участковых избирательных комиссий.

Киев. 22 апреля. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» (КИУ) констатирует уменьшение количества нарушений избирательного законодательства во время проведения в стране второго тура президентских выборов по сравнению с первым туром.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор КИУ Алексей Кошель.

«У нас 2089 официальных наблюдателей Комитета избирателей Украины. По мнению наблюдателей КИУ, количество нарушений уменьшилось по сравнению с первым туром выборов. То есть мы получили достаточно качественный избирательный процесс, который соответствовал стандартам демократических выборов», - сообщил Кошель.

По его словам, официальные наблюдатели КИУ зафиксировали ряд нарушений избирательного законодательства в день голосования, однако эти нарушения не носили системного характера и не были такими, которые «могли существенно повлиять на результаты волеизъявления граждан».

«Из позитивных тенденций: в день выборов наши наблюдатели не зафиксировали фактов подкупа избирателей… не было зафиксировано фактов использования административного ресурса, отсутствовали заявления самих кандидатов в президенты о фальсификации выборов», - отметил Кошель.

По данным генерального директора Комитета избирателей, более половины выявленных фактов нарушений законодательства связаны с работой участковых избирательных комиссий.

В частности, среди зафиксированных проблем: проведение агитации в день голосования, выдача бюллетеней без надлежащих документов, удостоверяющих личность, разглашение тайны голосования, ошибки в работе избирательных комиссий.

«По сравнению с первым туром выборов, количество случаев о разглашении тайны голосования уменьшилось. В отдельных случаях КИУ зафиксировал использование таких нечестных технологий как подвоз граждан на участки и попытки выноса бюллетеней за пределы участков. Эти факты носили единичный характер», - добавил он.

Как отметил присутствующий на мероприятии аналитик КИУ Денис Рыбачок, в канун и день голосования наблюдатели Комитета избирателей зафиксировали наличие значительного количества материалов, имеющих признаки агитационных, которые распространялись в социальных сетях.

«В частности, в день голосования пользователи сети Instagram могли наблюдать таргетированную рекламу от страницы «Команда Зеленского» с надписью «Осталось Х времени, чтобы изменить ход истории». Кроме этого наблюдатели КИУ из всех регионов Украины сообщали о наличии наружной рекламы (билборды, ситилайты) с признаками агитационных материалов обоих кандидатов», - отметил Рыбачок.

Кроме того, КИУ отмечает увеличение количества незаконной агитации в день тишины и день голосования, по сравнению с первым туром выборов.

По словам аналитика, часть проблем были связаны с низким уровнем подготовки членов избирательных комиссий и в основном имели место в сельских районах. В частности, в некоторых комиссиях зафиксированы попытки выдачи украинцам бюллетеней на основе ненадлежащих документов (пенсионных удостоверений, водительских прав, загранпаспортов). Также, как и во время первого тура выборов, имели место факты относительно некорректной трактовки членами комиссий норм действующего законодательства в вопросе использования ID карточек для удостоверения личности избирателя.

КИУ в целом положительно оценивает деятельность Центральной избирательной комиссии и правоохранительных органов по недопущению нарушений в день голосования.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия обработала более 98% электронных протоколов об итогах голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,15% избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,53%.