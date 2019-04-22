Внеочередные парламентские выборы в Украине выгодны России - эксперты

В Агентстве моделирования ситуаций подчеркивают, что РФ нужен лишь легитимный отказ Украины от Крыма.

Киев. 22 апреля. УНИАН. Внеочередные парламентские выборы в Украине выгодны Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей Голобуцкий.

По его словам, пока не понятно, кто «будет играть в парламенте» с Владимиром Зеленским, который лидирует во втором туре президентских выборов. «Есть слухи, что председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, потому что они чувствуют, что нужно качать лодку. Пока складывается впечатление, что это победа не Зеленского, не европейской Украины, а поражение Петра Порошенко. Ведь в России это не воспринимается, как демократический выбор народа, это воспринимается как поражение ненавистного Порошенко. Для того, чтобы продолжить это поражение, они потребуют внеочередных выборов парламента. Их план такой - при слабом президенте Медведчук должен получить должность спикера, а дальше множество вариантов», - сказал эксперт.

Также Голобуцкий отметил, что России нужен только легитимный отказ Украины от Крыма.

«Тогда наши проблемы закончатся. Нам вернут Донбасс, вернутся пленные. России нужно только, чтобы мы сами отказались, потому что другого варианта в международной практике нет. Это возможно только в перспективе 1-2 лет, так как времени у России нет. Парламентские выборы - последний шанс что-то изменить в этой ситуации для России. В противном случае, несмотря на все газовые и экономические проблемы, России придется отдавать все без особых условий», - сказал он.

Также Голобуцкий отметил, что ситуация с военнопленными моряками будет разыграна в ближайшее время по сценарию с участием Медведчука. «Он привезет наших моряков. Это будет делегитимизация самого Зеленского. Показать, что все проблемы в стране решает не президент, а Медведчук. С другой стороны, оказывается давление на экономику Украины, в частности, ограничение импорта нефтепродуктов, потому что, если новый президент будет ассоциироваться с экономическими проблемами, это не добавит ему авторитета», - сказал Голобуцкий.

Говоря о результатах выборов президента Украины, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что Зеленский набрал больше всего голосов за всю историю проведения выборов президента. «Вместе с тем у него самая низкая легитимность. Ведь результаты социологических опросов группы «Рейтинг» свидетельствуют, что две трети избирателей Зеленского голосовали против действующей власти. Другие президенты, так или иначе, получали голоса «за», - сказал эксперт.

Он отметил, что новоизбранный президент не может игнорировать вопросы веры, языка, армии. «По той же социологии, около 40% сторонников Зеленского поддерживают вступление в НАТО и членство в ЕС», - отметил эксперт.

Также Бала заявил, что привычный политический класс показал свою несостоятельность, что является позитивом. «Хотя есть очень много вопросов. Ведь есть угроза некомпетентности, отсутствие команды и отсутствие реальных ориентиров», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 99,03% протоколов участковых избирательных комиссий по итогам голосования на выборах президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 73,22% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 24,46% избирателей.