В Киеве презентовали новую книгу из серии “Видатні українці”, посвященную Любомиру Гузару

Это первая книга серии, рассчитанная на взрослых и детей.

Киев. 23 апреля. УНИАН. В Киеве презентовали новую книгу из серии “Видатні українці”, посвященную выдающемуся религиозному и общественному деятелю, бывшему главе Украинской греко-католической церкви Любомиру Гузару.

Представили издание на пресс-конференции в УНИАН директор издательства мотивационной литературы IPIO Ольга Иванова и писательница, автор книги "Любомир Гузар" Ольга Опанасенко.

Как отметила Иванова, это первая книга в серии, которая рассчитана как на взрослую, так и на детскую аудиторию, и должна помочь взрослым донести детям знания о выдающихся украинцах.

«У нас была успешная серия о выдающихся людях мира, и мы решили, что стоит сделать серию о выдающихся украинцах. И мы начали составлять списки, разговаривать с родителями и проводить фокус-группы о том, о ком родителям хотелось бы прочитать своим детям. Так родилась серия “Видатні українці”, в которую вошли книги о тех украинцах, которые прославили Украину на весь мир. Это могут быть наши современники, могут быть люди, которые жили не в нашем веке, например, Роксолана. И таким образом мы начали эту серию в прошлом году», - сообщила Иванова.

По ее словам, фигура Блаженнейшего Гузара была выбрана потому, что он возродил Украинскую греко-католическую церковь, а также потому, что на примере его судьбы можно понять, как благодаря человечности можно добиться успеха.

«Не обязательно быть для этого наглым, целенаправленным, а можно просто оставаться человеком и культивировать в себе эти качества», - подчеркнула Иванова.

Она отметила, что половина книги посвящена детству Гузара, людям из его окружения в тот период.

«Если эту книгу будут читать и родители, и дети, то из этих историй очень легко выйти на разговор с ребенком о том, что у него происходит в жизни, отношения с окружающими, - детьми, учителями, другими взрослыми. Также отличием этой книги является то, что после каждой главы есть вопросы для обсуждения. Потому что каждый из родителей может задать вопрос своему ребенку, чтобы начать диалог. Поэтому мы решили, что в нашей серии книг для детей и взрослых это будет», - сказала издательница.

В свою очередь, Ольга Опанасенко сообщила, что изучила много материалов о Гузаре, общалась с людьми, которые контактировали с Блаженнейшим, посетила некоторые места, в которых он побывал.

«В воспоминаниях о нем люди говорили, как он им помогал и как он просто излучал свет. Кроме того, что я много читала, я смотрела также видео с ним. И мне казалось, что я очень много с ним общалась", - сказала автор книги.

Присутствовавший на презентации пресс-секретарь Киевской архиепархии Украинской греко-католической церкви, глава сообщества «Покоління Любомира (Гузара)» отец Андрей Боднарук поделился своими впечатлениями от книги, отметив, что история жизни Гузара, изложенная в книге, должна научить каждого, как быть человеком.

«Это, собственно, инструкция пути к тому, как быть человеком», - сказал Боднарук.

Как сообщила Иванова, книга появится в торговой сети после Пасхи, а сейчас ее можно приобрести в интернет-магазине издания по предзаказу.

Первый тираж выдано в количестве 1 тыс. экземпляров.

Сегодня 15 экземпляров книги директор издательства передала отцу Андрею Боднаруку для благотворительного фонда «Каритас».

Ольга Опанасенко напомнила, что в серии «Видатні українці» уже вышли книги: «Роксолана», «Ігор Сікорський», «Леонід Каденюк», «Валерій Лобановський», «Кузьма Скрябін», а также готовится издание «Марія Примаченко».