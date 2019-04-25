Украинцы за рубежом призывают Украину обеспечить их конституционное право голоса перед выборами в парламент (видео)

В частности, они призывают создать возможность электронной регистрации для участия в выборах и возможность электронного голосования или голосования по почте.

Киев. 24 апреля. УНИАН. Украинские граждане, которые проживают и находятся за рубежом, призывают Украинское государство обеспечить их конституционное право принять участие в выборах и проголосовать на выборах в Верховную Раду в этом году.

Об этом шла речь в УНИАН на круглом столе на тему: «Публичное обсуждение комплекса неотложных политических решений для полноценного обеспечения права голоса мигрантов на парламентских выборах в Украине».

В частности, основательница Глобального движения "Моя Украина", президент ОО «Обмены Лотарингия-Украина» (Франция) доктор Виолетта Москалу подчеркнула, что "государство должно обеспечить конституционное право всех своих граждан избирать и быть избранными», не говоря о том, что украинская диаспора и украинские мигранты за рубежом не имеют своих прямых представителей в Верховной Раде.

Москалу подчеркнула, что международные наблюдатели раскритиковали избирательный процесс за рубежом. Она подчеркнула, что "Украине стоит до парламентских выборов улучшить процесс голосования граждан за рубежом".

Общественная активистка, правозащитница, лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» (Польша) Наталья Панченко во время скайп-включения подчеркнула, что "необходимо признать, что ситуация с волеизъявлением украинцев, проживающих за рубежом, является катастрофической".

"Если говорить языком цифр, то проголосовать на заграничном округе смогли менее 1% граждан от тех, которые сегодня проживают за рубежом. То есть, фактически государство не смогло обеспечить возможность воспользоваться правом выбора для 99% граждан Украины, проживающих за рубежом", - заявила Панченко.

Также она отметила, что, например, в Польше вся проблема заключается в том, что массовый наплыв украинцев в эту страну начался в 2014 году фактически после выборов, которые состоялись в Украине в том же году. По ее словам, в Польше за последние пять лет количество украинцев увеличилось в десятки раз, и сегодня их численность составляет примерно 1,5 млн человек.

"Но законодательная база, то есть, если мы берем избирательное право, она осталась абсолютно неизменной. Фактически Украина не успела разработать законодательную основу для такого количества мигрантов, которое появилось в нашем государстве в течение последних пяти лет", - отметила Панченко.

В этой связи она отметила, что такая ситуация требует немедленного изменения, и рассказала о возможных путях решения имеющихся проблем.

"Первое, это до парламентских выборов изменить форму регистрации, поскольку одним из самых больших препятствий для голосования за рубежом является сложная форма регистрация избирателей, которая для большей части граждан Украины недоступна из-за многих факторов", - сказала она.

Речь идет, среди прочего, о большом расстоянии к участкам. А Панченко предлагает устранить это препятствие и ввести возможность электронной регистрации.

"Это, по нашему мнению и мнению экспертов, с которыми мы раньше обсуждали, вполне возможно, и до парламентских выборов сделать реально", - считает она.

В то же время Панченко выразила понимание, что ввести электронное голосование до парламентских выборов невозможно.

"Именно поэтому мы предлагаем форму дистанционного голосования. Это может быть голосование по почте, как сегодня это применяется в огромном количестве стран мира. Оно гораздо проще и в принципе возможно, поскольку в соответствии с действующим законодательством, приглашение для граждан Украины, проживающих за рубежом, для того, чтобы они приняли участие в голосовании, члены избирательной комиссии отправляют по почте обычными письмами", - сказала она и выразила убеждение, что обычными письмами можно отправлять и бюллетени.

Панченко убеждена, что такие изменения можно внедрить до парламентских выборов в Украине в этом году.

"Цель максимум - то, что мы считаем, наконец решит вообще проблему зарубежных украинцев... и право которых на сегодняшний день, как мы видим, абсолютно дискриминировано, чтобы предоставить им возможность участвовать в избирательном процессе полностью, - мы предлагаем введение электронного голосования до 2024 года", - подчеркнула она.

По мнению Москалу, в Польше необходимо открыть около 400 участков, чтобы все украинцы там могли принять участие в голосовании. Однако существует понимание, что организовать это будет очень сложно по многим причинам.

В свою очередь ученый, общественный деятель украинской общины во Франции и в Швейцарии доктор Игорь Решетняк во время скайп-включения сказал, что был инициатором обращения к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно голосования украинцев за рубежом.

"На этапе формирования списков избирателей мы видим, что у нас львиная доля украинцев в них не попадает. Почему так происходит? Потому что они не состоят на консульском учете, и у них просто нет возможности и времени очень часто приехать и составить заявление уже непосредственно перед голосованием", - констатировал он.

По этой причине он сообщил о необходимости введения электронной системы изменения избирательного адреса и места голосования.

"Сейчас у Украины как государства нет эффективного способа контактировать со своими гражданами за границей, потому что нужно понимать, что у нас в консульских списках находится около только 10% граждан, проживающих за рубежом, а 90% - фактически государство о них даже ничего не знает", - сказал он.

По его убеждению, если появятся электронные списки, это сразу же принципиально изменит ситуацию.

Также Решетняк заявил о необходимости увеличения количества избирательных участков за рубежом. При этом он привел пример опыта Молдовы, когда она за рубежом создавала избирательные участки не только на территории своих дипломатических представительств. Он предложил открыть дополнительные участки в местах, где часто собираются украинцы, и в частности, в украинских центрах или церквях.

Кроме того, он поддержал предложение о введении альтернативных методов голосования, и, в частности, электронных или почтовых.

В то же время народный депутат фракции "Объединение "Самопомич", член рабочей группы по Избирательному кодексу Руслан Сидорович заявил, что проблема голосования украинцев за рубежом является очень серьезной и глубокой. Он высказал свое мнение, что необходимо делать в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

"То, что сделать абсолютно реалистично, и я здесь не вижу никакой проблемы в реализации этого - необходимость увеличить количество избирательных участков за рубежом. Это самая простая задача, которую решить абсолютно несложно. Да, она требует дополнительных бюджетных ассигнований, но извините друзья, демократия стоит денег... За цену демократии необходимо платить", - сказал Сидорович.

Депутат считает, что ввести электронное голосование сложнее, а изменение избирательного адреса должно быть таким, которое не позволит возможности для манипуляции. По его мнению, вопрос электронного управления представляет гораздо более глубокую проблему из-за рисков в контексте безопасности. Сидорович заявил о необходимости создания "полноценного качественного электронного реестра граждан Украины, на основании которого могли бы выдаваться электронные цифровые ключи всем гражданам, с помощью которых можно было бы получать большинство видов государственного сервиса". В то же время надо позаботиться, чтобы передача электронных данных была защищена от хакерских атак.

В свою очередь, заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Роман Недильский выразил позицию внешнеполитического ведомства по затронутым вопросам.

"Министерство иностранных дел категорически будет против создания новых заграничных избирательных участков, потому что мы, как никто другой, знаем на практике, что значит обеспечить работу заграничного избирательного участка. Не может быть участок создан за пределами посольства или консульства", - подчеркнул Недильский.

В этой связи он сослался на необходимость обеспечения надлежащей безопасности для избирательной документации, бюллетеней и печати избирательной комиссии.

"Если мы откроем 20 участков на территории Польши, кто обеспечит всю эту охрану? Никто не обеспечит", - заявил он и добавил, что к охране заграничного избирательного участка существуют жесткие требования.

Дипломат сказал, что необходимо соблюдать законодательство Украины и так же учитывать законодательство страны пребывания дипучреждений. "Это все обеспечить практически будет невозможно. Есть много нормативов Центральной избирательной комиссии, где должна храниться избирательная документация... Шкафы, все должно быть опечатано, все закрыто", - заявил Недильский.

Также он задал риторический вопрос, кто именно будет нести ответственность, если председатель избирательной комиссии заберет печать и исчезнет в неизвестном направлении. Дипломат пояснил, что в таком случае ответственность будет нести консул.

"Поэтому мы не будем поддерживать такую инициативу по увеличению заграничных избирательных участков, потому что никто не в силах будет обеспечить безопасность всей документации и избирательного процесса, а также безопасность избирателей", - заявил дипломат.

При этом, говоря об упрощении голосования, Недильский подчеркнул, что в МИД заинтересованы в том, чтобы улучшить и изменить форму голосования, которая существует сейчас.

"Если законодатель решит изменить голосование в тестовом режиме, не в тестовом режиме, мы центральный орган исполнительной власти и мы будем все равно выполнять то, что написано и определено законодателем. Голосование по почте или голосование электронное - это большой плюс и мы только за. Мы в очередной раз обратились по поводу результатов первого тура голосования в Кабинет министров Украины с тем, чтобы инициировать необходимые изменения в законодательство, чтобы его усовершенствовать именно электронными средствами или голосованием по почте", - подчеркнул он.

В этой связи он добавил, что есть поручение правительства, чтобы причастные органы центральной исполнительной власти разработали определенные механизмы и внесли предложения для того, чтобы изменить действующий порядок голосования.

В то же время Недильский не готов сказать, удастся ли это ввести до парламентских выборов.

"Если мы говорим об электронном голосовании или голосовании по почте, очевидно, встанет необходимость отказаться от классических участковых избирательных комиссий. Они будут не нужны и не будем тратить столько логистических усилий и финансов на то, чтобы это все организовать", - сказал он.

Недильский добавил, что в МИД недовольны тем положением дел на заграничном избирательном округе, который есть сейчас.

"Мы будем поддерживать все предложения, касающиеся голосования по почте, например, потому что мы понимаем, что электронное голосование - это более дальнейшая перспектива. Здесь надо провести прежде всего техническую работу и обезопасить любые возможные вмешательства в электронное голосование", - подчеркнул он.

При этом, Москалу подчеркнула, что необходимо принимать конкретные шаги. По ее мнению, процедура голосования по почте проста. "Там ничего сложного нет", - заявила она.

"Есть уже процедуры, которые используют Франция, США и другие страны, и мы не глупее. Мы можем также это использовать", - сказала макали.

В свою очередь, директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко сказал, что стоит тщательнее подумать над вопросом представительства в Верховной Раде Украины интересов всех украинцев, проживающих за рубежом. Он сказал, что в разных странах разные возможности избрания депутатов в парламенты. "Есть страны, в которых, например, прямо делегируются представители национальных меньшинств или других групп", - сказал Шевченко.

По его мнению, голоса всех украинцев, проживающих за рубежом, могли бы передаваться отдельному представителю, который имеет мандат депутата. Шевченко убежден, что появление такого представителя усилило бы возможность коммуникации украинцев из-за рубежа с Верховной Радой и в отстаивании интересов зарубежных украинцев.

Идею представительства поддержал член координационного совета и уполномоченный по заграничному округу от партии «Гражданская позиция» Игорь Новосад. "Должно быть представительство или комитета в Верховной Раде, или любая другая форма, но - представительство зарубежных украинцев в Верховной Раде", - сказал Новосад. По его мнению, именно зарубежные украинцы лучше знают о своих проблемах, чем чиновники в Киеве.

В свою очередь, общественный деятель, участница Глобального Движения "Моя Украина" Ирина Головатенко констатирует, что закон, по которому проводятся выборы, устарел. "Потому что мы видим не только очереди, когда люди меняют свое место для голосования, очереди в консульских учреждениях, если выборы проходят за рубежом. Надо менять закон, давать возможность людям, которые за рубежом, использовать свое конституционное право", - подчеркнула Головатенко.

Вместе с тем она отметила, что второй тур выборов президента показал, что существуют определенные сложности в организации выборов и, в частности, случаи, что перед голосованием не хватало членов избирательных комиссий. "Если будут увеличены при старой системе комиссии за рубежом, неизвестно, найдется ли такое количество членов комиссий, и поэтому мы должны идти другим путем", - заявила Головатенко.

По ее убеждению, в украинском обществе наблюдается запрос на осуществление реального влияния и реального участия в политической жизни страны. "Люди почувствовали, что действительно каждый голос важен, и люди этого требуют, и внутри Украины мы должны помочь людям, которые за рубежом, воспользоваться этим правом", - подчеркнула она.

В обсуждении принимали участие: доктор Виолетта Москалу, основательница Глобального Движения "Моя Украина", президент ГО Обмены Лотарингия-Украина, Франция; доктор Игорь Решетняк, ученый, общественный деятель украинской общины в Франции и в Швейцарии, председатель УИК 900108 Берн, Швейцария (скайп); Наталья Панченко, общественная активистка, правозащитница, лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава», Польша (скайп); Антонина Кумка, президент канадско-украинской организации Kohorta, Канада (скайп); Люба Шипович, вице-президент Razom, Нью-Йорк, США (скайп); Николай Круцик, Голова Ассоциации Украинцев в Республике Ирландия (АУРИ), координатор акции "Об'єднані Прапором #LiberateCrimea", активный учасник Глобального Движения "Моя Украина" (скайп); Роман Недельский, заместитель директора Департамента консульськой службы МЗС Украины; Руслан Сидорович, народный депутат фракции "Объединение "Самопомощь", член рабочей группы по Избирательному кодексу; Тарас Шевченко, директор Центра демократии и верховенства права; Игорь Новосад, член координационного Совета и уполномоченный по Зарубежному округу, «Гражданская позиция»; Илья Гранийчук, представитель партии «Гражданская позиция» по работе с гражданами Украины и трудовыми мигрантами, которые находятся за пределами Украины; Ирина Головатенко, общественный деятель, участница Глобального Движения "Моя Украина"; Денис Ярославский, офицер полиции, в Асника Глобального Движения "Моя Украина", Николай Спиридонов, политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики.