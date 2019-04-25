Форум по инфраструктурному строительству "Бизнес-Дни FIDIC в Украине" пройдет 6-7 июня в Киеве (фото, видео)

В рамках форума планируется проведение семинара, тренинга, панельных дискуссий и много других мероприятий.

Киев. 25 апреля. УНИАН. Форум "Бизнес-Дни FIDIC в Украине", посвященный инфраструктурному строительству, состоится 6-7 июня в Киеве на территории гостиницы «Крещатик».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент Ассоциации инженеров-консультантов Украины (АИКУ), уполномоченный представитель FIDIC в Украине Яна Щигурова.

«В рамках «Бизнес-Дни FIDIC в Украине» у нас планируется проведение семинара, тренинга, панельных дискуссий, которые охватывают практику EPC-контрактов - это самый востребованный контракт на территории Украины, так называемое «строительство под ключ», - очень много по механизму предотвращения споров и арбитражу, и много другое. Специалисты смогут получить сертификаты FIDIC (Международной федерации инженеров-консультантов – УНИАН) международного образца», - сказала она.

Щигурова отметила, что обсуждаемые на форуме вопросы являются крайне актуальными, поскольку сейчас при проведении тендеров по инфраструктурным проектам не находятся подрядчики, которые имеют соответствующую квалификацию и мощности для их реализации.

«Сотрудничество Ассоциации инженеров-консультантов Украины и ее партнеров, с которыми подписаны меморандумы, ведет к тому, что именно украинский бизнес, украинские специалисты получат все необходимые знания и дорожную карту, чтобы имплементироваться именно в международный строительный бизнес, а для этого нам нужно много делать и расширять свои полномочия и возможности», - подчеркнула президент ассоциации.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции директора Украинского сообщества строительного права Артема Киселева, после подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом наша страна обязана гармонизировать украинское законодательство с европейским, в том числе в плане приведения технических регламентов основополагающей отрасли страны - строительстве.

«У нас существует много недоработок в законодательстве, они требуют полного пересмотра. Это касается не только технических регламентов строительных работ, но и юридической составляющей, и мы ставим перед собой такую задачу», - сказал он.

По мнению партнера юридической фирмы «Астерс» Олега Бойчука, строительная отрасль на базе контракта FIDIC будет иметь в Украине свое развитие. Бойчук отметил, что его организация с большим энтузиазмом поддерживает предстоящее мероприятие «Бизнес-Дни FIDIC в Украине», поскольку видят огромный интерес со стороны рынка.

«Мы как юристы видим ту проблематику, с которой сталкиваются участники этих проектов. … Некоторые из этих вещей я постараюсь раскрыть на презентации этого проекта (6-7 июня – УНИАН) и расскажу о смежных вопросах, которые возникают в рамках FIDIC-проекта», - сказал он.

Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC) основана в 1913 году, является одной из старейших международных ассоциаций в области инвестиционно-строительной деятельности, занимается разработкой типовых условий контрактов для регулирования отношений участников международной инвестиционно-строительной деятельности.

Ассоциация инженеров-консультантов Украины является единственным уполномоченным представителем FIDIC в Украине.

В пресс-конференции приняли участие: Яна Щигурова, президент Ассоциации Инженеров-Консультантов Украины - полномочный представитель FIDIC в Украине; Олег Бойчук, партнер юридической фирмы Астерс; Артем Киселев, директор Украинского Сообщества Строительного Права; Иннола Новикова, заведующая кафедрой экономики и менеджмента, доктор экономических наук, доцент Института инновационного образования Киевского национального университета строительства и архитектуры.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/85541