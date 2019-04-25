Представители бизнеса просят правительство урегулировать вопрос неправомерной деятельности Госэкоинспекции в портах Украины (видео)

Введение в действие постановления "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности" позволит снизить регуляторное давление на бизнес, а также уменьшит коррупционные риски в экологической сфере.

Киев. 25 апреля. УНИАН. Представители бизнеса просят Кабинет министров незамедлительно подписать и опубликовать постановление "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности", которое позволит урегулировать вопрос неправомерной деятельности Государственной экологической инспекции и снизит регуляторную нагрузку на бизнес.

Об этом заявила директор ГО "Бизнес-Варта" Ольга Матвеева на пресс-конференции в УНИАН.

"До сих пор в законодательстве Украины существовала несовершенная процедура осуществления специалистами Госэкоинспекции контроля выбросов вод, которые содержат загрязняющие вещества, во время пребывания судов во внутренних водах Украины. Уже есть судебная практика, которая доказывает, что работа Госэкоинспекции в портах является незаконной и абсолютно противоречит законодательству Украины", - сказала Матвеева.

Исполняющая обязанности директора Ассоциации морских портов Украины Ксения Пидручная отметила, что до вступления в действие закона о "едином окне" на таможне существовал экологический контроль как часть таможенного контроля.

"То есть Госэкоинспекция круглосуточно находилась в морских портах и поднималась на борта судов, и, конечно, у них было большое поле для злоупотреблений, в том числе коррупционных. С октября Госэкоинспеция почти каждый день задерживала в портах суда", - сказала Пидручная.

При этом, по ее словам, согласно существующему законодательству, в настоящее время специалисты Госэкоинспекции для осуществления забора воды для анализа должны предоставить капитану судна направление на проверку, приказ и подтверждение Минприроды.

"Ни разу с октября 2018 года и по сегодняшний день Госэкоинспекция не предоставляла никаких документов капитану судна, чем нарушала законодательство Украины", - подчеркнула Пидручная, добавив, что Госэкоинспекция не имеет право заходить на судно и инспектировать его, поскольку эти полномочия возложены на Государственную службу морского и речного транспорта, в то время как Госэкоинспекция может лишь отбирать пробы вод возле судна в близлежащей акватории.

В то же время, по словам Пидручной, скорейшее введение в действие постановления "Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности" позволит отменить контроль изолированного балласта судна и необходимость согласовывать технологии перегрузки по каждому из видов грузов с морскими экологическими инспекциями Госэкоинспекции. Кроме того, она подчеркнула, что введение в действие этого постановления уменьшит коррупционные риски в экологической сфере, улучшит инвестиционный климат в морских портах Украины, облегчит ведение бизнеса в сфере морского транспорта и повысит рейтинг Украины как надежного партнера в мировом экономическом сообществе.

"Мы бы хотели как бизнес, чтобы … это постановление было наконец подписано", - добавил начальник экологического отдела предприятия "Метинвест-Шиппинг" Андрей Беляев.

Кроме того, по словам народного депутата Леонида Козаченко, принятие данного постановления - это не только вопрос облегчения ведения бизнеса в Украине, борьбы с коррупцией и непрофессионализмом, но также вопрос развития украинской экономики, поскольку вопрос логистики на сегодня является одним из наиболее болезненных в экономике.

"Я обязательно поговорю с премьер-министром, а если не удастся - то с госсекретарем Кабинета министров по поводу того, чтобы если не сегодня, то завтра было подписано это постановление, чтобы все понимали, что в дальнейшем не будет этого произвола", - подчеркнул Козаченко.

Справка УНИАН. По данным Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), общая сумма потерь для государства и бизнеса в результате неправомерных действий инспекторов Государственной экологической инспекции по задержке судов в морских портах для проверки может достигать порядка 200 млн долл. в год.

ГО "Бизнес- Варта" создана с целью защиты бизнеса на территории Украины от неправомерных посягательств частных лиц и государственных органов, противодействия рейдерству, обеспечения надлежащей реализации инвестиционных проектов, предотвращения давления на бизнес. Партнерами "Бизнес - Варта" являются ведущие ассоциации в различных сферах предпринимательства, а бизнес-омбудсмены - народные депутаты Украины. В организации работают специалисты в области юриспруденции, экономики и медиа.

В пресс-конференции приняли участие: директор ГО «Бизнес-Варта» Ольга Матвеева; народные депутаты Украины Руслан Сидорович, Леонид Козаченко, Борис Козырь; представитель Государственной регуляторной службы Ольга Хабинская; вице-президент Морской палаты Украины Вячеслав Кисловский; исполнительный директор Ассоциации морских агентств Украины Ксения Пидручная; Начальник юридического отдела ТОВ «Метинвест-Шиппинг» Андрей Беляев; и. о. Исполнительного директора Украинской Зерновой Ассоциации (УЗА) Сергей Иващенко.