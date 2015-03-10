«Реанимационный пакет реформ» предлагает своих экспертов в состав Конституционной комиссии

Киев. 10 марта. УНИАН. Общественная инициатива «Реанимационный пакет реформ» предлагает президенту Украины Петру Порошенко включить своих экспертов в состав Конституционной комиссии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Центра политико-правовых реформ, главный эксперт конституционной группы инициативы «Реанимационный пакет реформ» Игорь Колиушко.

По его словам, в соответствии с указом президента «О Конституционной комиссии» от 3 марта 2015 года №119/2015, «Реанимационный пакет реформ» как экспертное объединение, которое занимается разработкой конституционной реформы, вносит предложение включить в состав Конституционной комиссии 10 авторитетных независимых ученых и экспертов.

Среди них: профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия», доктор юридических наук Владимир Василенко; президент-основатель Украинской юридической фундации, член-корреспондент Академии правовых наук, член Венецианской комиссии от Украины (1995-2001; 2005 -2009), вице-президент Венецианской комиссии (1997-2001), представитель ПАСЕ в Венецианской комиссии (2010-2013), член Международной ассоциации конституционного права, доктор юридических наук, профессор Сергей Головатый; эксперт, менеджер конституционной группы «Реанимационного пакета реформ» Юлия Кириченко; экс-судья Конституционного Суда, заведующий кафедрой общетеоретических и государственно-правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская академия», член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор Николай Козюбра; председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко; президент Института избирательного права, доцент кафедры общетеоретических и государственно-правовых наук Национального университета «Киево-Могилянская академия» Юрий Ключковский; научный консультант Центра экономических и политических исследований имени Разумкова, кандидат юридических наук, профессор Виктор Мусияка; директор Института развития территорий, эксперт рабочей группы РПР по вопросам децентрализации Юрий Ганущак; кандидат юридических наук, заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ, главный эксперт рабочей группы РПР по вопросам судебной реформы и реформы прокуратуры Роман Куйбида; кандидат юридических наук, судья, эксперт рабочей группы РПР по вопросам судебной реформы и реформы прокуратуры Михаил Жернаков.

Как заметил Колиушко, сегодня будут направлены официальные письма по поводу соответствующего представления.

Как сообщал УНИАН, 3 марта президент Порошенко подписал указ №119/2015 о создании Конституционной комиссии, которая будет разрабатывать изменения в Основной Закон.

Комиссия создается с целью выработки согласованных предложений по усовершенствованию Конституции Украины с учетом современных вызовов и потребностей общества. Предполагается, что к этой работе будут привлечены представители различных политических сил, общественности, отечественных и международных экспертов, отмечается в документе.

Подписанием этого указа начинается новый очень важный этап конституционной реформы», - заявил Порошенко и заверил, что будет максимально способствовать привлечению к процессу лучших специалистов и авторитетных политиков.

В соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Основного Закона, комиссия создается как специальный вспомогательный орган при президенте Украины.

Как отмечается в указе, фракции, группы в Верховной Раде, Кабинет министров, Верховный и высшие специализированные суды, Совет судей, ассоциация органов местного самоуправления, Национальная академия наук, Национальная академия правовых наук, высшие юридические учебные заведения и научные учреждения, юридические общественные объединения, соответствующие международные организации должны до 12 марта представить предложения по кандидатурам, которые будут представлять их в Конституционной комиссии.

Указом президента утверждено положение о Конституционной комиссии, в котором определены задачи, порядок и форма ее работы, обязанности и задачи председателя и секретаря.

Заседание комиссии будут проводиться при необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

Все наработки будут реализовываться путем издания в установленном порядке актов президента, внесением на рассмотрение парламента соответствующих законопроектов.