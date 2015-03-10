«Реанимационный пакет реформ» озвучил предложения по децентрализации власти

Киев. 10 марта. УНИАН. Эксперты инициативы «Реанимационный пакет реформ» озвучили предложения, касающиеся децентрализации власти в Украине.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Центра политико-правовых реформ, главный эксперт конституционной группы инициативы «Реанимационный пакет реформ» Игорь Колиушко, «мы еще летом наработали начальный драфт-проект закона, который мог бы еще тогда рассматриваться как основа для дискуссий по внесению изменений в Конституцию. После парламентских выборов мы вернулись к этой работе и скрупулезно отработали тот блок вопросов, который связан с децентрализацией, и сейчас работаем над блоком вопросов, связанным с судебной реформой».

«За месяц-два мы закончим нашу работу и будем иметь юридически и научно выверенный проект закона о внесении изменений в Конституцию, но мы будем их (предложения) обнародовать блоками, и поэтому мы уже на этой неделе обнародовали наши предложения относительно децентрализации», - сказал Колиушко.

В свою очередь, директор Института развития территорий, эксперт РПР по вопросам децентрализации Юрий Ганущак отметил, что в блоке, связанном с децентрализацией, речь идет о реформировании местных государственных администраций.

«Фактически местная государственная администрация делится на две части. Одна, которая отвечает за выполнение районного, областного бюджета, она переходит в исполкомы. Вторая часть – это государственная структура, которая имеет две функции: контроль над законностью актов органов местного самоуправления и координация деятельности территориальных органов исполнительной власти», - сообщил эксперт.

По словам Ганущака, человек, который представляет государство в регионе, является подчиненным или находится в номенклатуре правительства, а не президента Украины.

«Мы взяли за основу французский вариант: когда представителя государства назначает президент по подаче правительства в порядке, определенном законом. В законе достаточно сложный порядок, который позволяет попасть на эту должность только специалистам, потому что это фактически единственный человек на территории, которому полностью доверяет государство. Она осуществляет менеджмент от имени государства», - отметил Ганущак.

«Следующий блок – это вопросы, связанные с административно-территориальным устройством Украины. Предлагается введение новых терминов: это волость - базовый уровень (раньше оперировали понятиям «громада», но поскольку «громада» имеет несколько значений, мы перешли к более старому, известному в истории Украины понятию «волость» для четкого понимания); второй уровень – это уезд (отошли от слова «район» по тем же соображениям), третий уровень – область, который не реформируется», - сообщил эксперт.

«Это те вещи, которые позволят открыть путь к реформе административно-территориального устройства. В части реформирования местного самоуправления в первую очередь зафиксирована формула Европейской хартии местного самоуправления, то есть: местное самоуправление – это право и возможность местных властей осуществлять управление публичными делами», - сказал Ганущак.