Украинская власть должна усиливать военный потенциал страны - эксперт

Киев. 10 марта. УНИАН. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак считает, что украинская власть должна усиливать военный потенциал страны.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему «Россия после Путина: Возможные модели».

«Украинская власть, высшее военное политическое руководство страны должно пересмотреть свое отношение к созданию военного потенциала Украины… Украина может импортировать серьезные системы и создавать проекты…», - сказал эксперт, добавив, что на сегодня вопросы с гособоронзаказом «пробуксовывают по разным причинам - от бездумности до халатности».

«На сегодня гособоронзаказ не тот, которого мы ждали, проектов военно-технического сотрудничества с западными государствами практически нет, в частности проектов модернизации вертолетов Ми-24, совместных работ по авиационной технике, по системам противовоздушной обороны», - сказал Бадрак.

Он считает необходимым создать специальную структуру - центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, который будет заниматься оборонной промышленностью.

«Единственная возможность сегодня усилить украинскую армию – это объявить о курсе на профессиональную армию», - сказал Бадрак.

Эксперт считает, что международная диспозиция свидетельствует о том, что Украина остается в сложной ситуации и ей нужно готовиться к войне.

В то же время Бадрак отмечает, что для Украины любой способ смещения президента России Владимира Путина с должности откроет новый шанс. «Если власть сумеет правильно распорядиться заминкой или перегруппировкой сил в самом Кремле, сформировать стратегические факторы сдерживания России, битву за Украину можно будет считать выигранной», - сказал он.

Бадрак прогнозирует, что завершение «путинской эпохи» может произойти по одному из трех сценариев: переворот силами ближайшего окружения, рокировка и националистический переворот.

Руководитель лаборатории анализа личности ЦИАКР Дмитрий Козлов отметил, что сценарий переворота силами ближайшего окружения может быть реализован в скрытой форме и внешне напоминать уход экс-президента России Бориса Ельцина: отставка, назначение «надежного» приемника, раскрутка его фигуры в СМИ, легитимизация через выборы. Основной целью такого сценария будет сохранение «путинизма после Путина», то есть продолжение существующего курса на обслуживание интересов кремлевской клептократии, сохранение альянса силовиков и крупного бизнеса. Сценарий «рокировка» возможен в том случае, если Путин «почует неладное» и решит сам возглавить процесс назревших перемен путем повторения опыта с Дмитрием Медведевым. По мнению эксперта, это не помешает Путину и дальше быть «первым среди равных» в теневом «политбюро».

Эксперты считают, что националистический переворот является худшим для России и мира. Этот сценарий может быть осуществлен радикалами в случае, если политика Путина покажется им недостаточно решительной, а сам российский лидер полностью утратит доверие общества. «В любом случае, уход Путина не за горами, он близок и он неизбежен, поскольку система, которую он выстроил, больше в нем не нуждается, для ее выживания необходимо его устранить», - сказал Козлов.