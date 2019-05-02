Центр Биржевых Технологий не имеет нарушений в своей деятельности – представители компании (видео)

Управляющий партнер группы компаний ЦБТ Максим Рудик заявил что, деятельность Центра Биржевых Технологий не подпадает под юрисдикцию НКЦБФР и, соответственно, не может быть лицензирована этим органом.

Киев. 2 мая. УНИАН. В Центре Биржевых Технологий (ЦБТ) заверяют, что компания не имеет нарушений в своей деятельности, так как деятельность компании не подпадает под юрисдикцию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил управляющий партнер группы компаний ЦБТ Максим Рудик, комментируя информацию, представленную на сайте НКЦБФР.

«Наша сегодняшняя пресс-конференция — это реакция компании «Центр Биржевых Технологий» на информацию, которую 25 апреля этого года разместила в сети интернет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Эта информация является неправдивой и содержит обвинения, дискредитирующие нашу компанию. В связи с этим мы посчитали необходимым выпустить опровержение. Наша оперативная реакция — показатель того, что нам нечего скрывать, и мы хотим как можно скорее снять с себя эти обвинения», — заявил Максим Рудик.

Он пояснил, что компания ЦБТ — консалтинговая компания. Она не является брокером и не предоставляет услуги на рынке ценных бумаг. В ЦБТ консультируют компании и частных лиц, как правильно пользоваться инструментами на финансовых рынках. А также создают различные продукты, которые клиенты компании могут использовать, работая с лицензированными брокерами.

Максим Рудик заявил, что «деятельность компании ЦБТ не подпадает под юрисдикцию НКЦБФР и, соответственно, не может быть лицензирована этим органом».

Глава ЦБТ в городе Черновцы Дмитрий Ротарь, также присутствующий на пресс-конференции, добавил, что «компанию обвинили в том, что мы пользуемся услугами зарубежного хостера. И неправильно указали его местонахождение».

Он отметил, что услуги, обеспечивающие деятельность домена ЦБТ, предоставляются компанией OVH Hosting Oy, которая зарегистрирована во Франции, а не в Финляндии, как указано на сайте комиссии.

«Выбор компании был продиктован исключительно соображениями безопасности: безопасностью нашей компании и наших клиентов, что для нас очень важно», - подчеркнул Дмитрий Ротарь.

«Это самый лучший в Европе хостер, который гарантирует максимальную защиту от DDoS-атак. Опыт нашего сотрудничества только подтвердил тот факт, что наш выбор был правильным. Этот хостер не предоставляет нам доменов. Использование хостера зарубежных компаний — обычная практика для компаний всего мира и для украинских компаний, в частности», — добавил он.

Управляющий партнер группы компаний ЦБТ Максим Рудик подчеркнул, что компания не стремится к анонимности: «Напротив, о нашей открытости свидетельствует и наличие офисов в крупных городах Украины, и предоставление услуг в офлайн и онлайн формате, а также активная благотворительная деятельность ЦБТ».

Глава ЦБТ-Львов Елена Якубовская отметила: «Сегодня уже акцентировалось внимание на нашей политике открытости и социальном аспекте деятельности нашей компании. Не менее важным для Центра Биржевых Технологий является благотворительность. Существующий много лет благотворительный проект «Помоги» стал поддержкой для многих украинцев, оказавшихся в сложных обстоятельствах. Проект «Помоги» действует во всех офисах компании и все сотрудники принимают участие в благотворительных мероприятиях. Суть проекта - поддержка людей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах. Мы помогаем многодетным семьям, детям лишенным родительской опеки, пенсионерам, людям с тяжелыми медицинскими диагнозами. Всем тем, кому помощь требуется здесь и сейчас. С началом военных действий на Донбассе появилась еще одна категория граждан, которым требуется помощь. И Центр Биржевых Технологий не остался в стороне от этой проблемы. Потеря работы или страшный медицинский диагноз становится для большинства людей приговором. Именно поэтому наш проект «Помоги» необходим. Центр Биржевых технологий оказал помощь уже сотням людей. Мы успешная компания и считаем своим долгом помогать людям. Мы делали это до сегодняшнего дня и продолжим оказывать помощь дальше».

Справка УНИАН. 25 апреля 2019 года на сайте НКЦБФР была размещена публикация, в котором комиссия предупредила инвесторов о высоких рисках потери денег при сотрудничестве с компанией «Центр Биржевых Технологий», так как данная компания не получала лицензий, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности или предоставления услуг с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами на территории Украины.