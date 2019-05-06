Всеукраинская рада глав ОСМД обратилась к премьер-министру Гройсману и народным депутатам с просьбой увеличить финансирование программы «теплые кредиты» (видео)

Представители Всеукраинской рады глав ОСМД обратились к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и к Верховной Раде Украины с просьбой совместными усилиями решить вопрос дофинансирования программы "теплые кредиты" за счет средств, выделенных на Фонд энергоэффективности, который не может заработать уже несколько лет.

Киев. 6 мая. УНИАН. Общественная организация «Всеукраинская рада глав ОСМД», совместно с Ассоциацией городов Украины обратилась к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой увеличить финансирование программы «теплые кредиты» на повышение энергоэффективности украинского жилья за счет перераспределения средств.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан : «На этот год по программе «теплые кредиты» было предусмотрено 400 млн грн, мы обращаемся к премьер-министру и просим увеличить эту сумму в два раза за счет перераспределения средств по отдельным источникам, которые на данный момент не так эффективно используются», - сказал он.

По словам Александра Слобожана, чтобы покрыть хотя бы часть растущего спроса на программу со стороны как объединений совладельцев, так и индивидуальных потребителей, не потребуется дополнительно выделять средства из бюджета, необходимо перераспределить 400 млн грн, выделенных на Фонд энергоэффективности.

«Уже второй год подряд никак не может заработать Фонд энергоэффективности, в котором находится более 1 млрд грн. Пока он будет запускаться в работу, думаю, что нашим гражданам и ОСМД эти средства были бы очень полезны, поскольку только за один месяц по программе используется 100 млн грн. За этот летний период при перераспределении средств можно было бы подготовить наш жилой фонд к отопительному сезону и обеспечить экономию энергоресурсов», - отметил Слобожан.

В своем выступлении на пресс-конференции вице-президент общественной организации «Всеукраинская рада глав ОСМД» Роман Бондарук сообщил, что в своем обращении к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману представители ОСМД отмечают, что объем финансирования государственной программы «теплые кредиты» значительно меньше реального спроса.

«По данным Госэнергоэффективности, на сегодня предусмотренные лимиты финансирования программы уже практически исчерпаны. Следовательно, уполномоченные банки полностью завершат прием кредитных заявок в мае-июне», - сказал он.

Также Роман Бондарук добавил, что на Фонд энергоффективности предусмотрено не только больше 1 млрд грн бюджетных средств, но еще и донорские средства от Европейского Союза, таким образом, около 3 млрд грн – это средства, которые не используются.

«Такая же ситуация была и в прошлом году, когда средства лежали и не работали в ожидании запуска Фонда. Поэтому обращаемся к Владимиру Борисовичу, к депутатам Верховной Рады немедленно подготовить документы и сделать перераспределение бюджетов, потому что мы теряем бесценное время, поскольку средства есть», - подчеркнул Бондарук.

Как отметил первый заместитель Луцкого городского головы Григорий Недопад, когда жители Луцка увидели, что программа «теплые кредиты» работает, то начали массово утеплять дома и подавать заявки на финансирование, но крупные проекты были отложены на неопределенное время из-за нехватки средств.

«Позитивный опыт использования программы «теплые кредиты» сразу видно и по платежкам, которые уменьшаются, и по тому, как люди начинают беречь свое имущество, потому что часть средств они вкладывают своих», - отметил он.

Справка УНИАН. Механизм финансирования «теплых кредитов» предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.