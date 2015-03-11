Постановление Кабмина, обязывающее переселенцев регистрировать свое местопребывание, дискриминирует их права - правозащитники

Киев. 11 марта. УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины, в соответствии с которым переселенцы с временно оккупированных территорий Украины или из зоны проведения антитеррористической операции обязаны уведомлять в 10-дневный срок органы Государственной миграционной службы (ГМС) о смене фактического места проживания, дискриминирует права переселенцев, а также нарушает законы Украины и международные нормы.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили правозащитники, по мнению которых, указанная норма является искусственным барьером для получения переселенцами материальной помощи от государства.

По мнению участников пресс-конференции, постановление Кабмина противоречит нормам Конституции Украины и законов Украины и нарушает права граждан Украины на свободу перемещения.

По словам директора адвокационного центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Бориса Захарова, если человек в 10-дневный срок не уведомляет ГМС о смене места фактического проживания, то его справка о взятии на учет перестает действовать.

«Если они вовремя не зарегистрируются, то действие их справки приостанавливается. Таким образом, государство пытается не выплачивать средства переселенцам и уменьшить расходы бюджета», - сказал юрист.

По его словам, большое количество людей из-за указанного документа попадают в затруднительное положение, и будут лишены права получать помощь.

Кроме того, Захаров отметил, что ежемесячные проверки, которые в соответствии с постановлением должна проводить миграционная служба, фактически привязывают переселенцев к месту их проживания.

«Как можно привязывать человека постоянно проживать на одном месте? Это нарушает Конституцию Украины, это нарушает законодательство, закон о свободе перемещения», - сказал он.

Юрист организации «Крым SOS» Виктория Савчук отметила, что обязанность внутренних переселенцев уведомлять органы соцзащиты и ГМС о каждой смене своего места пребывания можно сравнить с мерами, применяемыми правоохранительными органами в уголовном процессе.

«Такие изменения - дискриминационные и противоречат положениям международного законодательства. Например, протоколу №4 Конвенции Совета Европы о защите прав человека», - сказала Савчук.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства социальной политики, совокупная помощь внутренне перемещенным лицам на аренду жилья и коммунальные услуги составила 528 млн грн, включая 170 млн грн, выплаченных за январь 2015 года. Помощь уже выплачена 240 тыс. семей. По данным министерства, количество вынужденных переселенцев, в том числе из зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, достигло миллиона человек.

В октябре 2014 года Кабмин принял постановление, которое предусматривает предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции. Предоставление денежной помощи таким лицам связано с необходимостью покрытия расходов на проживание.