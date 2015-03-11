Правоохранительный сектор должен быть реформирован в соответствии с европейскими стандартами - председатель профсоюза работников ОВД

Киев. 11 марта. УНИАН. Член Совета гражданской платформы «Украина-ЕС», председатель профессионального союза аттестованных работников органов внутренних дел Украины «Единство» Анатолий Онищук подчеркивает, что украинский правоохранительный сектор должен быть реформирован в соответствии с европейскими стандартами.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в УНИАН.

Онищук отметил, что важным вопросом для общества является реформирование правоохранительного сектора и МВД в частности. Он заметил, что сегодня в Комитете Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности при участии депутатов и экспертов должна состояться презентация систем работы полиции европейских государств.

«Наши коллеги из Европы будут говорить о системах полиции, о проблемах и о том, как они видят логику перемен, и что нужно делать в ближайшей перспективе и отдаленной. Перемены нужны однозначно, и мы устали их ждать», - сказал Онищук.

Он выразил убеждение, что наибольшей проблемой нынешней системы овс является политическая составляющая, карательно-репрессивная функция и нарушение прав работников.

«Персонал должен стать рабом закона, а не рабом системы», - подчеркнул Онищук.

Кроме того, он отметил активное сотрудничество с европейскими коллегами в решении тех внутренних проблем, с которыми Украина сталкивается, находясь в состоянии войны. Так, были определены четыре направления, по которым осуществляется сотрудничество относительно помощи участникам АТО.

«Это сотрудничество достаточно эффективно, и оно сегодня серьезно набирает обороты и развивается», - добавил он.

Онищук заметил, что в прошлом году при содействии европейского полицейского сообщества в странах Европы реабилитацию прошли 38 сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в АТО.

Он напомнил, в ноябре и феврале состоялись встречи Европейского полицейского конгресса, где «мы от Украины единственные принимали участие». По словам Онищука, были проведены содержательные переговоры с коллегами из Германии, Румынии, Литвы, Латвии, а теперь переговоры еще продолжаются с Испанией и Хорватией – относительно помощи и реабилитации участников АТО и детей погибших работников милиции.

«Это большая программа наших европейских коллег, которая будет реализовываться на протяжении не только 2015 года», - сказал Онищук и отметил перспективность такого сотрудничества.

Говоря о проблеме коррупции в Украине, он заметил, что «тот, кто об этом говорит очень громко, с конкретными фамилиями, встречает очень большое сопротивление, очень серьезные проблемы».

«Мы это почувствовали на себе, когда говорим системно, последовательно о коррупции в системе МВД. В результате имеем в офисе отключенные телефоны, свет, заблокированный офис после моего приезда из Европы, когда мы обсуждали проблемы безопасности в целом Европы и безопасности, которая касается и тех проблем, связанных с реформами, которые должны пройти, в том числе в Украине», - сказал Онищук.

В свою очередь, президент Европейского полицейского союза Геррит ван де Камп отметил, что «мы поддерживаем связи и проводим переговоры с членами Европарламента относительно сектора безопасности в Европе».

«В следующем месяце у нас будет встреча в Европарламенте, и одним из вопросов повестки дня будет вопрос проблем в Украине», - сказал ван де Камп.

По его словам, планируется не только рассказать о нынешних событиях в Украине, речь пойдет о предоставлении Украине финансирования на внедрение реформ.

Ван де Камп также подчеркнул, что Украина должна преодолеть коррупцию в правоохранительной системе и в стране в целом.