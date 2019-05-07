Бесплатные осмотры на наличие меланомы и рака кожи пройдут в Украине в этом году 10 мая (видео)

Специалисты констатируют ежегодный рост уровня заболеваемости меланомой кожи в Украине примерно на 5-7%.

Киев. 7 мая. УНИАН. Бесплатные осмотры населения на предмет выявления меланомы и рака кожи пройдут в этом году в Украине 10 мая.

Об этом сообщили участники пресс-конференции в УНИАН: Николай Аникусько, заведующий отделением хирургии Киевского городского онкологического центра , хирург-онколог; Виктор Корниенко, директор ТМО «Дерматовенерология» в городе Киеве; Мария Кукушкина, хирург-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака; Лариса Орехова, генеральный директор Института дерматологии и косметологии доктора Богомолец; Игорь Канчалаба, глава общественной организации «Стоп меланома», председатель Украинской ассоциации дерматоскопии кожи (УАДК), директор Института теледерматологии

Генеральный директор Института дерматологии и косметологии доктора Богомолец Лариса Орехова напомнила, что Украина присоединилась к международной программе «Евромеланома» в 2008 году благодаря доктору и общественному деятелю Ольге Богомолец, которая инициировала бесплатные осмотры украинцев на предмет раннего выявления злокачественных заболеваний кожи. Впервые День меланомы в Украине провели в 2009 году в Институте дерматологии и косметологии доктора Богомолец. Уже через два года, благодаря просветительской кампании об опасности заболевания и активной работе со СМИ, проект приобрел всеукраинский масштаб.

Всего за 10 лет (2009-2018) проведения Дня диагностики меланомы в Украине было осмотрено 379 тысяч 360 человек, среди которых было выявлено 1168 случаев меланомы и 3541 случай рака кожи. Только в прошлом году за один день осмотров по Украине предварительный диагноз меланомы был установлен у 214 человек, рак кожи - у 833 человек. Всего было осмотрено 73 тысячи 825 человек по всей стране.

«Меланома излечима, если диагноз установлен на ранней стадии. Если не проводить лечение своевременно, то опухоль становится агрессивной, пускает метастазы, поражает другие органы и системы, что приводит к смерти человека», - отметила Орехова. Поэтому она призвала не игнорировать новообразования на коже, регулярно проверять себя, своих детей и близких на предмет изменения родинок или появления новых, и в случае обнаружения подозрительных образований немедленно обращаться к врачу-дерматологу или дерматоонкологу за консультацией.

Лариса Орехова отметила, что в Украине День диагностики меланомы проходит при поддержке Министерства здравоохранения Украины, Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов, Украинской ассоциации дерматоскопии кожи, общественной организации «СТОП меланома», Института дерматокосметологии доктора Богомолец, Института теледерматологии, а также постоянного партнера проекта - лабораторий «La Roche-Posay».

Она сообщила, что с адресами медицинских учреждений по Украине (как государственных, так и частных), в которых можно пройти бесплатное обследование 10 мая в рамках нынешнего Дня борьбы с меланомой, можно ознакомиться по сайте ГО «Стоп меланома» по адресу www.stop-melanoma.net.

По словам представителя Института, список медучреждений все время обновляется, поскольку к проекту присоединяются новые клиники. «Приятно, что каждый год к проекту присоединяется все больше частных клиник. И в этом году в Киеве, например, присоединились 11 частных клиник, а по всей Украине - 54 частные, где будут проводить осмотры», - отметила Орехова.

В то же время она предупредила об обязательной предварительной записи на бесплатный прием в Институте дерматокосметологии доктора Богомолец: записаться можно по тел. 044-383-26-97.

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Мария Кукушкина подчеркнула актуальность проблемы меланомы кожи в Украине. «Ежегодно в Украине регистрируется около 3 тысяч новых случаев меланомы кожи. Конечно, у нас не эпидемия, и есть страны, в которых заболеваемость значительно выше, например, скандинавские страны, Австралия, Новая Зеландия. Однако в нашей стране, к сожалению, есть тенденция к ежегодному росту заболеваемости меланомой кожи. Примерно на 5-7% ежегодно растет заболеваемость. То есть, у нас увеличивается количество людей с такой патологией», - отметила Кукушкина.

Она напомнила об алгоритме первичной диагностики родинок, который называется АКОРД - слово-аббревиатура, в которой каждая буква имеет свое значение - признак перерождения родинки:

А - асимметрия (если условная ось делит родинку на две неравные половинки)

К - край (если он становится неровным, рваным, с зазубринками)

О - окрас (появление изменений в цвете, вкраплений темного или светлого, исчезновение окраски могут свидетельствовать о перерождении)

Р - размер (увеличение родинки в ширину или в высоту может быть опасным симптомом)

Д - динамика (появление корочек, трещинок, кровоточивость, выпадение волосков тоже будут напоминать об опасности).

По словам специалистов, если при самостоятельном осмотре выявляется хотя бы один из признаков АКОРДы, то нужно немедленно обратиться к врачу за консультацией.

Кукушкина отметила также, что в случае, если человек не сможет попасть к врачу 10 мая, то можно прийти к профессиональному врачу в любой другой день. «Как государственные, так и частные клиники готовы посмотреть ваши родинки, сделать дерматоскопию - это метод, который позволяет более точно рассмотреть структуру вашей родинки и определить, нужно ли ее удалять, или можно просто наблюдать», - пояснила врач.

Глава общественной организации «Стоп меланома», глава Украинской ассоциации дерматоскопии кожи (УАДК), директор Института теледерматологии Игорь Канчалаба сообщил, что с 25 апреля по 3 мая продолжалась программа дистанционных консультаций для тех, кто физически не может прийти к врачам (направлялись снимки новообразований) .

«Результаты, которые есть уже сейчас, настораживают. На сегодняшний день обработано 215 обращений из около 800, которые в целом поступили. И уже выявлено: в 4 случаях ранние признаки меланомы и 8 злокачественных новообразований. Если в прошлом году из 900 обращений было выявлено 14 случаев злокачественных новообразований, в этом году из 215 - уже 12 ... Поэтому всех приглашаем прийти 10 мая на осмотры. Оно того стоит», - отметил Канчалаба.