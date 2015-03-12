При поддержке ЕС и МОМ в Украине открыта горячая телефонная линия для помощи вынужденным переселенцам

Киев. 12 марта. УНИАН. В Украине начала работать бесплатная горячая телефонная линия по предоставлению помощи вынужденным переселенцам и лицам, которые пострадали в результате конфликта на востоке государства, которая организована совместно волонтерской организацией «Донбасс SOS» и Международной организацией по миграции (МОМ) при финансировании Европейским Союзом.

Об этом председатель Представительства МОМ в Украине Манфред Профази сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, позвонив по телефону по номеру 0 800 309 110, переселенцы и лица, которые пострадали в результате конфликта, будут иметь возможность бесплатно получить практическую информацию, в частности, о поиске жилья и условиях проживания, регистрации, получении социальных выплат, восстановлении документов, образовании, трудоустройстве, гуманитарной помощи, медицинской и психологической помощи, о правительственных и международных программах поддержки переселенцев, о возможности помощи пострадавшим от гендерного и других форм насилия.

Горячая линия будет работать с 9.00 до 21.00 в рабочие дни и с 9.00 до 18.00 в субботу и воскресенье.

Ожидается, что в течение первого года функционирования такой общей горячей линии ею смогут воспользоваться по меньшей мере 12 тысяч человек.

Профази отметил, что информирование общественности по поводу возможностей решения проблем является важным компонентом комплексной поддержки вынужденных переселенцев в Украине, которую предоставляет теперь МОМ при поддержке ЕС с начала кризиса.

«Эта горячая линия является частью широкой программы поддержки вынужденных переселенцев, которую мы разработали и которую поддерживает Европейский Союз. В рамках этой программы, частью которой является горячая линия, мы сможем поддерживать жизнедеятельность вынужденных переселенцев, а также тех общин, которые их принимают», - отметил он.

Согласно информации Профази, в Украине уже зарегистрировано свыше 1 млн 100 тыс. переселенцев, и их количество постоянно растет.

«Мы будем продолжать предоставлять переселенцам в Украине поддержку по двум аспектам – это гуманитарная поддержка первоочередных потребностей, а с другой стороны – это долгосрочная поддержка в интеграции и реинтеграции переселенцев», - сказал представитель МОМ.

Координатор горячей линии, представитель «Донбасс SOS» Юлия Галаган, со своей стороны отметила, что указанная горячая линия, которая уже работает год благодаря волонтерам, после получения поддержки МОМ и ЕС получила новые возможности для обеспечения переселенцев информацией. Речь идет и об увеличении количества операторов, которые будут принимать звонки, и об увеличении числа специалистов по решению тех или других вопросов переселенцев. По ее данным, за год работы на указанный номер за консультациями обратилось около 25 тысяч человек. Ежедневно число звонков увеличивается.

«Когда-то это было 30-40 звонков в день. Вчера мы получили 130 звонков», - констатировала Галаган.

Руководитель Программ сотрудничества Представительства ЕС в Украине Бeренд де Гроот сообщил, что начатая сегодня программа, которая будет реализовываться совместно с МОМ, имеет бюджет 6,5 млн евро.

«Соответствующий документ был подписан в конце ноября прошлого года и период ее имплементации - 1,5 года», - сказал он.

Как отмечалось, указанная программа объемом финансирования 6,5 млн евро, предусматривает, кроме средств на работу горячей линии, выплаты вынужденным переселенцам, поддержку их жизнедеятельности и первоочередных потребностей, а также поддержку стабилизации общин, которые принимают вынужденных переселенцев.

По информации Профази, в рамках указанной программы 6,5 тыс. семей вынужденных переселенцев в Харькове и Харьковской области уже получили средства на первоочередные потребности.