Внедрение программ регионального сотрудничества поможет бизнес-переселенцам с пострадавших территорий - эксперты

Киев. 12 марта. УНИАН. Внедрение региональных программ поддержки вынужденных бизнес-переселенцев с оккупированной территории Крыма и территории проведения антитеррористической операции позволит решить проблемы развития их бизнеса в регионах Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации "Частные инвесторы Украины" Сергей Десяк.

«Структурные реформы требуют времени, а мы каждый день теряем новые предприятия, рабочие места", - сказал он. Десяк сообщил, что основными проблемами бизнес-переселенцев являются сложности в получении финансирования для ведения бизнеса, сложности в развитии коммуникаций между бизнесом и местными органами власти.

По словам эксперта, решением таких проблем могут стать региональные программы поддержки бизнес-переселенцев, внедрением которых занимается ассоциация частных инвесторов Украины совместно с местными органами власти в областях.

Десяк отметил, что для организации базового проекта, исходя из отдаленности области от очага конфликта и динамики развития территории, была выбрана Винницкая область.

По его словам, в соответствии с разработанной программой, будет выделена поддержка для 36 предприятий из зоны конфликта, в результате чего будет создано не менее 720 новых рабочих мест для переселенцев.

«Реализация проекта планируется за счет средств областного бюджета. Уже под проект выделено в винницком бюджете 590 тыс. грн», - Инициаторы региональных программ планируют привлечь 8 млн грн грандов финансирования от ЕС, а также 50 млн грн за счет средств различных бизнес-доноров.

Как отметила присутствующая на пресс-конференции сопредседатель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина, помощь в развитии малого и среднего бизнеса переселенцев поможет сделать более контролируемой трудовую миграцию. В частности, привлечь переселенцев из густонаселенных Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областей в менее населенные западные области Украины.

«Мы должны создавать рабочие места, чтобы люди выезжали туда, чтобы у нас было равномерное расселение, чтобы не было перенаселения, от которого захлебывается вся инфраструктура», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, совокупная помощь внутренне перемещенным лицам на аренду жилья и коммунальные услуги составила 528 млн грн, включая 170 млн грн, выплаченных за январь 2015 года. Помощь уже выплачена 240 тыс. семей. По данным министерства, количество вынужденных переселенцев, в том числе из зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях, достигло миллиона человек.

В октябре 2014 года Кабмин принял постановление, которое предусматривает предоставление ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции. Предоставление денежной помощи таким лицам связано с необходимостью покрытия расходов на проживание.