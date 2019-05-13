Международная экологическая конференция «Сознательный бизнес» состоится 15 мая в Киеве (видео)

На ней будут представлены кейсы по рециклингу отходов и технологии энергоэффективного строительства.

Киев. 13 мая. УНИАН. В Киеве в UNIT.City 15 мая 2019 года пройдет Международная экологическая конференция «Сознательный бизнес», в рамках которой будут представлены кейсы по рециклингу отходов и инновационные технологии энергоэффективного строительства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент общественной организации «Институт социальных инноваций и развития» Наталия Удовиченко.

Она отметила, что основная цель данного мероприятия – улучшение благосостояния Украины и формирование ценностей мировых тенденций устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. На конференции будут представлены кейсы по рециклингу отходов и инновационные технологии энергоэффективного строительства.

«Это мощная нетворкинг-платформа для того, чтобы обменяться опытом и не просто опытом, а действительно идеями и бизнес-кейсами, которые уже внедряются на международном уровне, и этот опыт сможет повлиять на мышление наших людей и нашей нации в устойчивом развитии», - сказала Удовиченко.

На мероприятии одновременно соберутся украинские и иностранные компании, владельцы социально ответственного бизнеса, инвесторы, представители исполнительной власти, городские головы, общественные организации, эксперты по экологии и инновационным технологиям, главы бизнес-ассоциаций, юридический сектор, главы ИТ компаний и строительных компаний, архитекторы и деятели культуры.

Как сообщила вице-президент общественной организации "Lets do it Green Ukraine" Анна Радченко-Дурнева, международная экологическая конференция будет состоять из нескольких панелей. Профессиональная панель – это представители бизнеса, представители ведущих компаний. Будет возможность пообщаться с представителями бизнеса, представителями исполнительной власти. Панель эко-экспо - это выставки и промо компании, где будут представлены эко-вовлеченные бренды, компании.

И третья панель - панель нетворкинга. Это эко-интенсив по обмену кейсами и идеями, где будут присутствовать лучшие спикеры, представители движения Zero waste или Less waste. Также будет возможность узнать у реальных представителей данного движения, каким образом им удается минимизировать отходы в своей жизни.

В презентации проведения Международной экологической конференции «Сознательный бизнес» приняли участие: президент ГО «Институт социальных инноваций и развития» Наталия Удовиченко; глава ГО "Центр международного сотрудничества и внедрения проэктов", юрист в сфере экологического законодательства и по вопросам изменения климата Елена Вусик; основатель компании EcoAir Роман Ильченко; вице-президент ОО «LETS DO IT GREEN UKRAINE» Анна Радченко-Дурнева.