Представительство Министерства туризма Израиля в Украине совместно с Kiev Travel Massive знакомит с Израилем в рамках туристической выставки UITT 2015
13:35, 24 марта 2015Последние события
646
Представительство Министерства туризма Израиля в Украине совместно с Kiev Travel Massive знакомит с Израилем в рамках туристической выставки UITT 2015.
У представителей украинской туриндустрии есть замечательная возможность обменяться опытом с израильскими коллегами, прослушать интересные презентации о туристических продуктах Израилях, а также выиграть ценные подарки.
Регистрация на страничке мероприятия:
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter