Представительство Министерства туризма Израиля в Украине совместно с Kiev Travel Massive знакомит с Израилем в рамках туристической выставки UITT 2015.

У представителей украинской туриндустрии есть замечательная возможность обменяться опытом с израильскими коллегами, прослушать интересные презентации о туристических продуктах Израилях, а также выиграть ценные подарки.

Регистрация на страничке мероприятия:

https://www.facebook.com/events/1557643847823115/