Фармассоциации Украины обратились к премьер-министру Арсению Яценюку с просьбой взять под личный контроль вопрос дерегуляции фармацевтического рынка

Киев. 13 марта. УНИАН. Фармацевтические ассоциации Украины обратились к премьер-министру Арсению Яценюку с просьбой взять под личный контроль вопрос дерегуляции фармацевтического рынка Украины и упростить вывод отечественных лекарственных средств на украинский рынок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Ассоциации производителей лекарств Украины (АПЛУ) Петр Багрий.

«Перед тем, как прибегать к более решительным действиям, мы все же хотим дождаться выполнения тех обязательств, которые брались в рамках коалиционного соглашения и которые декларируют президент и премьер, но сегодня команда, которая работает в Министерстве здравоохранения, не совсем способна воплощать изменения в жизнь», - сказал Багрий.

По его словам, из-за отсутствия необходимых регуляторных изменений в фармацевтическом секторе большое количество лекарственных средств исчезает с отечественного рынка.

«Сегодня полностью заблокировано подписание приказов о регистрации лекарственных препаратов и, таким образом, где-то 850 медицинских препаратов исчезли с рынка Украины», - сообщил Багрий.

Он также отметил, что важным фактором урегулирования проблем фармацевтического рынка является прозрачность кадровых назначений в профильных ведомствах, в частности, на должность главы Государственной службы по лекарственным средствам.

«По нашему мнению, на сегодняшний день профессиональные люди увольняются, а на их место приходят некомпетентные люди», - добавил Багрий.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года Кабинет министров Украины своим распоряжением уволил Михаила Пасечника с должности главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам.

Ранее в декабре 2014 года Верховная Рада назначила новый Кабинет министров, в частности на должность министра здравоохранения был назначен Александр Квиташвили.

В январе текущего года Квиташвили заявлял, что благодаря дерегуляции рынка цены на лекарства могут быть снижены до 30%, а украинцы получат доступ к качественным препаратам лучших мировых брендов. Он также отмечал, что снижения стоимости импортируемых лекарств можно ожидать в конце текущего года в случае принятия в ближайшее время Верховной Радой Украины необходимого закона.