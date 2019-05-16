Агрохолдинг МХП объявил конкурс проектов для развития сельских громад с общим объемом финансирования до 5 млн грн в восьми областях Украины (фото)

Для получения гранта участники должны подать организаторам конкурса в своем регионе заявки в виде бизнес-плана до 30 июня 2019 года.

Киев. 16 мая. УНИАН. Крупнейший производитель курятины в Украине - агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) объявил отбор ста украинских сельских громад в восьми областях Украины в рамках конкурса микрогрантовых проектов "Село: кроки до розвитку" с общим объемом финансирования до 5 млн грн.

Об этом сообщила Виктория Нагирняк, руководитель отдела корпоративной и социальной ответственности МХП на пресс-конференции в УНИАН.

"В 2019 году мы объявляем уже четвертый конкурс "Село: кроки до розвитку" в восьми областях, где присутствуют мощности компании. Конкурс направлен на стимулирование социальной активности в сельских громадах, поддержку бизнес-инициатив граждан, а также, как бы громко это не звучало, снижение трудовой миграции из Украины. Победители конкурса получат от МХП грант на реализацию своего проекта в размере 50 тыс. грн. При этом общий объем финансирования конкурса составит 5 млн грн", - сказала Нагирняк.

Она также подчеркнула, что преимущество будет у проектов, которые направлены не только на экономическое развитие края и получение коммерческой прибыли, но и имеют социальную составляющую - подразумевают создание новых рабочих мест и привлечение к бизнес-деятельности других граждан громады.

Виктория Нагирняк отметила, что для получения гранта участники должны подать организаторам конкурса в своем регионе заявки в виде бизнес-плана до 30 июня 2019 года. Она также добавила, что в 2019 году конкурс будет проводиться в восьми областях - Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черкасской, Днепровской, Львовской, Винницкой и Киевской.

При этом, по словам руководителя проектов общественной организации "Центр общественной экспертизы" Романа Михайлова, принимать участие в конкурсе могут фермерские хозяйства, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы, частные предприятия и другие формы малого бизнеса, а также физические лица-предприниматели и даже незарегистрированные как предприниматели граждане без опыта предпринимательской деятельности.

Роман Михайлов также добавил, что в этом году конкурс впервые охватит Киевскую область.

"Такая практика будет чрезвычайно полезной для тех десяти районов Киевской области, которые принимают участие в конкурсе. В течение следующих двух недель мы будем проводить информационные встречи и презентации проекта в шести районных центрах, а также привлекать наших партнеров в Киевской областной государственной администрации, чтобы они контактировали с главами сел и предоставляли, в первую очередь, информационную поддержку", - подчеркнул Михайлов.

По словам участников конференции, в течение следующего месяца для участников будут проводиться информационные встречи и семинары, а победители будут определены в начале осени. Наблюдать за процессом отбора победителей в Киевской области можно на странице Facebook: https://www.facebook.com/konkurs.steps2019 .

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. Земельный банк компании составляет около 370 тыс. гектаров.

В пресс-конференции приняли участие: Виктория Нагирняк, руководитель отдела КСО МХП; Светлана Мигаль, менеджер социальной и корпоративной ответственности МХП; Вера Воронова, проект-менеджер ГО «Клуб Деловых Людей Украины» (Львов); Леся Аронец, глава правления ГО «ГЦ«Эталон» (Ивано-Франковск); Роман Михайлов, руководитель проектов ГО «Центр общественной экспертизы» (Киев); Анатолий Рекун, исполнительный директор ГО «РЦ «Анго» (Черкассы); Александр Печалин, глава правления ГО «Союз предпринимателей «Стена» (Винница); Валерия Лунева, руководитель ГО «Ивент Пространство» (Днепр); Вадим Пянковский, заместитель начальника управления бизнес-климата Киевской областной государственной администрации; Владислав Литвин, заместитель директора департамента экономического развития и торговли Киевской ОГА; Ирина Кутнивская, координатор проекта в Киевской области.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/85866