Вахтанг Кикабидзе едет в Украину с легендарной программой «Мои года - мое богатство»

16 марта начинается украинский тур Вахтанга Кикабидзе.

Легендарная программа «Мои года - мое богатство» посвящена 75-летию певца и состоит из любимых зрителями песен. Только живой звук, только легендарные песни, незабываемая атмосфера, где царит драйв и колорит Грузии - все это ожидает поклонников таланта В. Кикабидзе.

Долгожданное выступление певца станет подарком для каждого любителя живой музыки. Команда артиста, как и сам мэтр, уже давно стали «легендами» эстрады и их музыку знают и любят зрители всех поколений.

Вахтанг Кикабизде, несмотря на свой возраст, активно путешествует. В Украине он бывает довольно часто. Выступает на украинском концертах, активно выражает проукраинскую позицию, морально поддерживает украинский дух. Именно для поддержки украинцев, мэтр решил сделать отчетный тур за 56 лет своей творческой деятельности.

Вахтанг Кикабидзе - это душа Тбилисси, которая своим позитивом, добротой, отзывчивостью поражает всех вокруг. С артистом очень легко работать и об этом неоднократно заявляли и творческая команда, и журналисты, которым удавалось пообщаться с легендой грузинской музыки.

В Украине шоу программа будет очень теплой, семейной и незабываемой. Зрителей ожидает немало знакомых песен, в которых артист открывает свою душу.

Концерты Вахтанга Кикабидзе в Украине:

- 16 марта г.Львов (Львовская Опера);

- 19 марта г.Киев (Дворец «Украина»);

- 22 марта г.Харков (ККЗ «Украина»).

Пресс-конференция Вахтанга Кикабидзе для СМИ запланирована в Киеве в пресс-центре УНИАН. (О дате, времени и условиях аккредитации на пресс-конференцию будет сообщено дополнительно).